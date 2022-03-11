50年前尼克森訪華時代結束？　李克強用經濟數據回應中美關係

▲2022年兩會，大陸總理李克強中外記者會。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸第十三屆全國人大五次會議今（11日）順利閉幕，今年也是大陸總理李克強主持最後一場中外記者會。今年烏克蘭局勢成為外媒首先提問重點。談到中美關係，外媒提問「50年前美國總統尼克森訪華時代已經結束？」李克強表示，雙方打開大門不該關上，同時舉例去年中美貿易額超過7500億美元，比上年增長了近三成，用經濟數據說明中美應該放下分歧一起合作，「中方願同美方一道擇寬處行，謀長久利。」

今年李克強總理記者會從今上午10點15分開始到12點25分，兩個小時十分鐘回答13道題目，繼2020年疫情之後總理記者會時間最長、問題最多的一次。今年和前四年總理記者會一樣，首問機會依然給外媒，中美關係問題往後推，烏俄衝突攻佔提問第一、二名順位。

▲李克強用經濟數據說明中美之間必須合作，減少分歧 。（圖／記者任以芳攝）

首先針對西方國家質疑中國不願譴責俄羅斯入侵行為？李克強回答剛中帶柔，一連兩次提到，中方對於烏克蘭局勢，感到痛心擔憂，希望早日回歸和平，並且繼續向烏方提供人道主義援助。並且再次強調中國和平外交政策，支持烏俄和平談判。

今年中美關係問題由《彭博社》記者提問，「50年前，美國總統尼克森對中國的訪問開啓美國對華接觸的時代，去年拜登政府宣佈這一時代已經結束，美中兩國現在正進入激烈競爭的時期。您是否同意這一評價？禁止在華銷售美國的半導體以及禁止中國企業在美上市這樣的情形會不會變得越來越常見呢？」

李克強首先回應，50年前，中美兩國打破堅冰，開啓了關係正常化航程。半個世紀過去了，兩國關係雖然時有磕磕碰碰，但一直是向前發展的。我們還是希望，雙方按照兩國元首去年年底視頻會晤達成的共識，相互尊重、和平共處、合作共贏，以理性和建設性的方式妥善管控分歧，尊重彼此的核心利益和重大關切。還是要多對話、多溝通。既然雙方互相打開了大門，就不應再關上，更不能脫鈎。

李克強舉例去年兩國貿易額，數字超過7500億美元，比上年增長了近三成。說明中美合作領域廣闊有巨大潛力。如果美國放寬對中國的出口限制，雙邊貿易額還會更大，兩國和兩國人民都會從中受益。「中方願同美方一道擇寬處行，謀長久利。」

▲ 李克強關心大陸力拚「穩就業、保民生」進度。（圖／記者任以芳攝）

談到大陸力拚「穩就業、保民生」，這也是十年前李克強執政最關心問題。今年大陸政府工作報告提出，城鎮新增就業1600萬人，是近年來最高。李克強在記者會上又強調，就業不僅是民生問題，也是發展問題。穩就業、保民生，對今年的政府工作而言是重中之重；減稅降費怎解決？他說，退稅會優先考慮小微企業，因為小微企業量大面廣，支撐的就業人口多，現在是他們資金最緊張、最困難的時候。

李克強今年特地談到婦女權益問題，他說，「有的地方發生了嚴重侵害婦女權益的事件，我們不僅為受害者痛心，也對此事十分氣憤。」對漠視群眾權益的，要堅決追責問責，對那些拐賣婦女兒童的犯罪行為要嚴厲打擊，嚴懲不貸。

▲《東森新媒體ETtoday》記者今（11日）提問兩岸關係發展趨勢 。（圖／翻攝 央視）

長達130分鐘總理中外記者會，從大陸經濟發展趨勢、俄烏衝突、中美關係、大陸就業、減稅降費、台港局勢等問題一一被點出。在回答香港新選舉制度問題，李克強表示，我們將全面準確、堅定不移地貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，特區政府換屆將嚴格依照基本法相關規定進行，全力支持特區政府和行政長官依法施政。

台灣問題部分，《東森新媒體ETtoday》記者今提問，「兩岸關係不穩定不確定性增加情況下，大陸方面將如何應對台海局勢？」李克強重申對台大政方針不變，今年政府工作報告堅持一中原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，推動兩岸和平發展。之後強調，「兩岸同胞說到底是一家人，手足親情任何時候是割不斷的。」將繼續提供台灣民眾赴陸發展機遇。相較過去三年，李克強涉台回答依舊軟硬兩手。