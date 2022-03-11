　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李克強再提「推動兩岸和平發展」：同廣大台灣同胞分享發展機遇

▲▼東森新媒體ETtoday總理記者會提問。（組合圖／央視、新華社）

 ▲東森新媒體ETtoday總理記者會提問。（圖／央視）

記者任以芳、鄭思楠／北京－台北聯合報導

大陸十三屆全國人大五次會議3月11日上午閉幕後，國務院總理李克強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。《東森新媒體ETtoday》記者任以芳針對兩岸關係，於人大閉幕會後記者會中，對大陸國務院總理李克強提問。李克強表示，「我們對台大政方針是明確的，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑，推動兩岸關係和平發展和祖國統一。」

《東森新媒體ETtoday》記者任以芳在記者會現場，針對兩岸交流以及如何維護兩岸民眾福祉方面提問李克強，「疫情持續蔓延，兩岸關係不確定不穩定性增加的情況下，請問大陸將如何應對台海局勢，維持並且增進兩岸民眾的福祉。」

▲大陸國務院總理李克強,2022總理記者會。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國務院總理李克強回答中外記者提問。（圖／記者任以芳攝）

對此，李克強表示，「我們的對台大政方針是明確的，我在政府工作報告中已經作了表述，就是堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑，推動兩岸關係和平發展和祖國統一。兩岸同胞說到底是一家人，手足親情任何時候是割不斷的，我們願意繼續同廣大台灣同胞分享發展機遇，對來大陸發展的台灣同胞提供同等待遇，為他們辦實事、做好事、解難事。只要兩岸同胞和衷共濟、團結向前，就一定能夠推動兩岸關係和平發展，共享中華民族復興的福祉。」

據悉，十三屆全國人大五次會議今天上午閉幕，李克強最後一次以國務院總理身分召開中外記者見面會，外界關注其如何回應當前經濟下行、俄烏危機等焦點問題，以及其對自己總理生涯的自我評價。

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
驚悚畫面！國1休旅「無減速」直衝防撞車　5秒3車撞成一團
鮭魚供貨來自爭鮮？　壽司郎、藏壽司回應了
快訊／彰基「大片擋泥牆倒塌」！　1人活埋命危
李克強再提「推動兩岸和平發展」：同廣大台灣同胞分享發展機遇
8歲童寫信想留台灣！　空姐「做了這些事」輸給義大利富商
獨／網紅得哥爆「導演呼麻硬上」公開姓名！　主播妻：有點沮喪
「剛好有車位」鄰居嗆移走　他反擊：買1樓附車位？隔天傻眼
劉詩詩35歲慶生「手上婚戒消失」　吳奇隆沒動靜…她獨自許願
LIVE／眾量級家寧23字回應分手傳聞　獨家曝光私下互動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李克強再提「推動兩岸和平發展」：同廣大台灣同胞分享發展機遇

1歲嬰「掉進火爐」慘燒成焦炭！爸偷愛心捐款逃跑　家屬放棄治療

陸2022GDP增速瞄準5.5％　李克強：百兆級的增量是高水平的穩

陸十三屆全國人大五次會議閉幕　香港選舉辦法草案2751票贊成通過

吉林農科爆疫情「學生上網求助」「書記拔官」壓輿情阻熱搜挨轟

陸單日本土飆破新高！累計破千「397+703」　遍及18個省份

從不卸妝！衰男被騙50萬報警　32歲女友竟是「50歲大媽」

跪拜公婆！新娘突開口「討4.5萬改口費」才叫爸媽　她現場數錢樂歪

台灣上榜「不友好名單」　大陸外交部：俄羅斯有權作出決定

港新增31402起確診病例　死亡人數增281人、死亡率升至0.49％

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

孫德榮心疼朱芯儀罹癌：臉都變了　讚具俊曄來台追愛..喊話想跟炎亞綸主持

趁亂竊物資！男遭膠帶綁樹　烏克蘭士兵嗆：不感到羞恥？

李克強再提「推動兩岸和平發展」：同廣大台灣同胞分享發展機遇

1歲嬰「掉進火爐」慘燒成焦炭！爸偷愛心捐款逃跑　家屬放棄治療

陸2022GDP增速瞄準5.5％　李克強：百兆級的增量是高水平的穩

陸十三屆全國人大五次會議閉幕　香港選舉辦法草案2751票贊成通過

吉林農科爆疫情「學生上網求助」「書記拔官」壓輿情阻熱搜挨轟

陸單日本土飆破新高！累計破千「397+703」　遍及18個省份

從不卸妝！衰男被騙50萬報警　32歲女友竟是「50歲大媽」

跪拜公婆！新娘突開口「討4.5萬改口費」才叫爸媽　她現場數錢樂歪

台灣上榜「不友好名單」　大陸外交部：俄羅斯有權作出決定

港新增31402起確診病例　死亡人數增281人、死亡率升至0.49％

「實驗1000顆」才成功！　國宴廚曝私房糖心燻蛋關鍵時間：3+3.5

驚悚畫面曝！國1休旅「無差別」直衝防撞車　恐怖5秒還原現場

唯一陰性！小職員成「公司最後堡壘」　霸氣進駐老闆辦公室驚呼：好大

官司打4年...遠赴歐洲帶回8歲女　空姐控義大利富商劈腿家暴

今將大決戰？美國防高官：俄軍24小時內朝基輔推進5公里

想要「第一個孩子是男孩」　狠父連開5槍擊斃出生7天女兒

影／19歲女團成員「3:39表情萬變」爆紅！13天點閱破330萬

75歲阿公掉「股票群組」陷阱　「公文錯字」讓他驚醒保住300萬

哈登首戰籃網17投3中狂輸29分　KD為西蒙斯而戰：他是我兄弟

日、港股跌逾600點！　美聯準會升息預期強化「衝擊亞股」

大陸熱門新聞

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

女友從不卸妝！衰男枕邊人竟是「50歲大媽」

拜公婆！新娘開口討4.5萬改口費

台灣上榜「不友好名單」　北京：俄羅斯有權作出決定

UNIQLO驚傳試衣間產子！她手拎胎盤血染滿地

東森新媒體ETtoday總理記者會提問　李克強：推動兩岸和平發展

1歲嬰掉進火爐全身燒成焦炭！爸偷愛心捐款逃跑

人妻做試管求子染上愛滋病！一查閨蜜也中招

大陸本土飆破新高！日增累計破千397+703

中國宣布援烏2250萬　陸網嗨「大國風範」

女生離家後失蹤7天！竟是「困死在50公分牆縫中

吉林農科爆疫情「學生上網求助」「書記拔官」壓輿情阻熱搜挨轟

美日在台灣問題上鬧得越歡　陸國防部回應

人民幣取代美元取決於大陸經濟發展 林毅夫：需經歷相當長的過程

更多熱門

相關新聞

陸2022GDP增速瞄準5.5％ 李克強：百兆級的增量是高水平的穩

陸2022GDP增速瞄準5.5％ 李克強：百兆級的增量是高水平的穩

大陸國務院總理李克強今（11）日在全國人大閉幕後，與中外記者見面，回應外界對2022大陸政府工作報告中的經濟預期、社會發展及兩岸、對外關係。對於工作報告中將2022年GDP增速訂為5.5％，李克強表示，中國百兆元（人民幣，下同）量級以上GDP5.5%的增量，相當於一個中等國家的經濟總量，「這是在高水平上的穩，實質上就是進。」

香港選舉辦法草案2751票贊成通過

香港選舉辦法草案2751票贊成通過

陸政協委員建議儘早布局中國版Starlink 搶佔有限低軌衛星空間

陸政協委員建議儘早布局中國版Starlink 搶佔有限低軌衛星空間

陸政協今閉幕　汪洋：迎接中共二十大是重要政治任務

陸政協今閉幕　汪洋：迎接中共二十大是重要政治任務

陸今年國防預算增長7.1%　吳謙：沒有隱形軍費

陸今年國防預算增長7.1%　吳謙：沒有隱形軍費

關鍵字：

2022兩會李克強總理記者會台海兩岸

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

男友進台積電　她慘被對方爸媽洗臉

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

清潔婦逆騎遭撞亡　23歲瑪莎拉蒂駕駛身分曝

色馬狂舔辣模巨胸！熟練扯拉鍊網看暈

候診遇抖腳姐搖半小時　23秒千人看暈

姓名或部首對中這3字任1字玩樂園5折

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面