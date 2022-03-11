李克強再提「推動兩岸和平發展」：同廣大台灣同胞分享發展機遇

▲東森新媒體ETtoday總理記者會提問。（圖／央視）

記者任以芳、鄭思楠／北京－台北聯合報導

大陸十三屆全國人大五次會議3月11日上午閉幕後，國務院總理李克強在人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。《東森新媒體ETtoday》記者任以芳針對兩岸關係，於人大閉幕會後記者會中，對大陸國務院總理李克強提問。李克強表示，「我們對台大政方針是明確的，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑，推動兩岸關係和平發展和祖國統一。」

《東森新媒體ETtoday》記者任以芳在記者會現場，針對兩岸交流以及如何維護兩岸民眾福祉方面提問李克強，「疫情持續蔓延，兩岸關係不確定不穩定性增加的情況下，請問大陸將如何應對台海局勢，維持並且增進兩岸民眾的福祉。」

▲大陸國務院總理李克強回答中外記者提問。（圖／記者任以芳攝）

對此，李克強表示，「我們的對台大政方針是明確的，我在政府工作報告中已經作了表述，就是堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂行徑，推動兩岸關係和平發展和祖國統一。兩岸同胞說到底是一家人，手足親情任何時候是割不斷的，我們願意繼續同廣大台灣同胞分享發展機遇，對來大陸發展的台灣同胞提供同等待遇，為他們辦實事、做好事、解難事。只要兩岸同胞和衷共濟、團結向前，就一定能夠推動兩岸關係和平發展，共享中華民族復興的福祉。」

據悉，十三屆全國人大五次會議今天上午閉幕，李克強最後一次以國務院總理身分召開中外記者見面會，外界關注其如何回應當前經濟下行、俄烏危機等焦點問題，以及其對自己總理生涯的自我評價。