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財經網美：張榮發遺囑要把集團給張國煒　兄弟爭產爆偷金條案外案

▲▼星宇航空董事長張國煒出席星宇空中巴士A350XWB購機簽約儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲星宇航空董事長張國煒。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔子柔／綜合報導

長榮集團13日發出公告，星宇航空董事長張國煒將以雲杉投資代表人進入立榮航空的董事會，預計召開臨時董事會被推舉接任董座，對長榮集團頗為關注的財金網美胡采蘋直言，「張榮發遺囑就是要把集團給他的呀」。

「張！國！煒！竟然有重返長榮的一天」，胡采蘋昨晚在臉書發文表示，「太神奇了，張榮發遺囑就是要把集團給他的呀。真沒想到真的有這一天」，直言「這比大S具俊曄復合還神奇」。

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胡采蘋提到，前陣子她遇到一位飛機維修專家，他一開始待在長榮張國煒親自帶的維修團隊，說「K董真的非常懂修飛機，他非常感謝張國煒」。

▲鄭深池(左)個性圓融，足智多謀，政商關係良好，曾是長榮集團總裁張榮發(右)最得力的助手。（圖／讀者提供）

▲長榮集團總裁張榮發（右）。（圖／讀者提供）

長榮集團創辦人張榮發生前有2房及5名子女，其中大房生下張國華、張國明、張國政及女兒張淑華，二房李玉美則生下獨子張國煒，他2016年過世時遺產約240億元，但他除了留下一張「四子（張國煒）單獨繼承」的遺囑之外，還指定張國煒擔任總裁，引起張家人不滿。

根據本站先前報導《長榮家族爭產　張國政控二媽「偷搬整箱金條」偵查結果出爐》，張國政更在2018年對李玉美提告，稱她在張榮發住院期間，回家用1個行李箱裝保險箱內的大量金條，另外用1、2個手提袋裝著千萬現金搭車離開，又在張榮發過世前幾天盜領其存款2000萬元，不過檢察官發現，當年張榮發的管家已將搬運財物一事告訴張國政妻子，依常理張國政應該早已知情，卻在事發2年多後才提告，已超過親屬間告訴乃論之罪的告訴期，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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