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台南+12！女赴小琉球染疫「足跡跑透透」　星巴克、家樂福、KTV

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲台南市副市長趙卿惠。（圖／台南市府）

記者林悅、莊智勝／台南報導

今全台疫情升溫，新增本土744例創下新高，其中台南新增12例。副市長趙卿惠表示，今確診個案主要都是先前掌握的匡列者，包含北部親友來訪的職場接觸者、確診國中教練接觸者等，另外還有7例是零星個案，多為外地足跡重疊後確診，有明確感染源與接觸史。

台南市13日新增12名COVID-19本土個案，分別為將軍區案27112職場接觸者29025、29535；案27855之接觸者29026；案28647之夫29027；高雄市個案26683之祖母29351、祖父29352；屏東案26529之足跡重疊者29353；案26524之接觸者29536；4月3日高雄串吧酒食居足跡重疊案29719；曾與高雄案28319、28320同遊及案28815之友人案29720；屏東案28309接觸者29721；以及疫調中個案29024。

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▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

仁德區30多歲男性案29024，11日因在醫院與確診者有相同足跡，被通知至醫院採檢，PCR陽性確診，Ct值29.8；本市共匡列24位相關接觸者，活動足跡包含台南市淨宗學會、丹丹漢堡仁德店。

案29025為安定區30多歲女性，因職場接觸案27112，本月9日匡列採檢陰性、10日出現咳嗽、喉嚨痛、鼻塞症狀、11日二採PCR陽性確診，Ct值11.99。本市共匡列1位相關接觸者，個案於可傳染期間活動範圍為國通汽車NISSAN 善化服務廠。

案27112另名職場接觸者案29535為安南區30多歲女性，12日居家隔離期間出現發燒、咳嗽、全身痠痛症狀，醫院採檢PCR陽性確診，Ct值17.2；本市無相關接觸者。

29026為安南區10多歲男性、案27855接觸者，9日出現流鼻水、咳嗽症狀，11日因快篩陽性，安排至醫院採檢PCR陽性確診，Ct值16；本市共匡列31位相關接觸者，活動足跡包含小北百貨安中與文賢店、奧斯卡寵物台南海佃店、安平開臺天后宮等。

南區50多歲男性個案29027為案28647之夫，10日喉嚨不適、11日因案28647快篩陽性，至醫院一同採檢，PCR陽性確診，Ct值27.1；個案活動足跡包含吳記肉燥飯、林媽媽古早味永康肉粿、灣裡郵局。

北區50多歲案29351、29352分別為高雄市個案26683祖母、祖父，本月5日照顧孫女，12日居家隔離期間出現咳嗽、頭痛、肌肉痠痛症狀，採檢PCR陽性確診，Ct值14.5、17.5。

案29353為新市區30多歲女性，7日前往小琉球穀泰泰式餐飲，與屏東縣個案26529足跡重疊，10日發燒、肌肉關節痠痛、喉嚨痛，11日快篩陽性，至醫院採檢，12日陽性確診，Ct值16.07；本市共匡列4位相關接觸者，個案活動足跡包含全聯福利中心新市店、星巴克府中門市、家樂福安平店、福記肉圓、新光三越中山店及台南新天地店、錢櫃KTV西門店等。

歸仁區20多歲男性案29536，曾接觸台南市前往台灣祭的確診個案26524，居家隔離期間出現發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛症狀，快篩呈現陽性，至醫院採檢PCR陽性確診，Ct值11.7。

案29719永康區50多歲女性，4月3日於高雄串吧酒食居與個案足跡重疊，12日快篩陽性，至醫院採檢PCR陽性確診，Ct值22.52；本市共匡列3位相關接觸者，活動足跡包含大正藥局永康店。

新化區案29720為20多歲女性，8日至10日與高雄案28319、28320至台東旅遊，也是本市案28815之友人，12日居家隔離期間採檢PCR陽性確診，Ct值12.6；本市共匡列15位相關接觸者。

案29721為新市區40多歲女性，8日曾接觸屏東縣個案28309，11日出現咳嗽症狀，12日匡列採檢PCR陽性確診，Ct值13.09；本市共匡列3位相關接觸者，活動足跡包含安麗兒藥局新市店、北海道生鮮超市新市店等。

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

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▲▼0413台南。（圖／台南市府）

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▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

▲▼0413台南。（圖／台南市府）

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