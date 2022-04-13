拯救iPhone狂閃退！　12招讓手機順暢不卡頓

記者廖婕妤／綜合報導

iPhone用戶最怕遇到手機閃退、卡頓等問題，而造成這些狀況的原因包括記憶體剩餘空間不足、長時間使用App、網路問題、手機溫度過高等等，3C達人Tim哥分享了12個方法，讓用戶可以避免閃退、卡頓等情形頻繁發生。

1、iOS更新到最新版本：舊版本比較容易遇到閃退或錯誤情形，升級到最新版本，會讓App執行比較順暢。

2、不安裝盜版App：原本就不在App Store中會出現的App，一定不會支援到最新的iOS系統，且容易遇到病毒。

3、檢查手機儲存空間：iPhone剩餘空間度不足，不少App也會閃退，可以到「設定」App裡，點選「一般」>「iPhone儲存空間」>「系統資料」檢查。

4、避免手機過熱：手機用太久、天氣太熱等造成手機過熱，容易遇到閃退，可以先放著讓手機降溫休息。

5、關閉後台App：舊款iPhone記憶體較小，容易造成佔用資源及系統緩慢，導致閃退。

6、更新App：若是很久沒更新App，建議要到App Store更新。

7、尋找替代App：App開發者可能沒有再開發、也不再使用，所以就沒有更新，就會造成閃退，可以去找類似的App替代。

8、確認官方系統狀況：若App已經更新到最新還是出現閃退，可以至官網檢查有無災情。

9、重置所有設定：可以試試重置iPhone所有設定，不會造成資料被移除。

10、移除外掛配件：外掛外接的配件也可能造成閃退，建議先移除。

11、允許App取用權限：取用相機、麥克風等權限要打開，沒開也可能會閃退。

12、重新開關機：最後真的不知道該怎麼辦時，就重新開機吧！