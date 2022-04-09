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又有新品？　蘋果有望推出全新35W 雙USB-C電源轉接器

▲▼傳蘋果可能會推出全新電源轉接器，圖為96W USB-C 電源轉接器。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲傳蘋果可能會推出全新電源轉接器，圖為96W USB-C 電源轉接器。（圖／翻攝自蘋果官網）

記者余弦妙／綜合報導

蘋果公司將推出全新版本的USB-C壁式轉接器？根據外媒報導，蘋果網站曾短暫發布過一篇文件，顯示正在研發一款新的35W雙 USB-C端口電源轉接器。

根據9to5Mac報導指出，目前尚未可知這款電源轉接器到底何時會上市，或許也有可能會被移除，但根據該文件可見該配件確實存在，不過目前該文件已被刪除。

若是蘋果真要發布這款新的轉接器，那35W的功率將足以為多支iPhone、一支iPhone和一支Apple Watch，或少數其他配件組合充電。

例如，iPhone 13 Pro Max 能夠以高達 27W 的速度快速充電，同時間還能為Apple Watch 等其他配件充電。

根據該文件，該配件還將支援USB-C 供電技術：輸入：100–240V /1.0A；(USB PD) 輸出 1 或 2：5VDC/3A 或 9VDC/3A 或 15VDC/2.33A 或20VDC/1.75A。

不過，此一電源轉接器提供的35W ，是總功率，不是每個端口都是35W。

目前尚不清楚蘋果到底何時才會發布，但先前就已經有許多傳言指出，蘋果正在尋求擴展充電器產品線，尤其是內部採用氮化鎵（GaN）技術的電源轉接器，這款 35W 雙 USB-C 端口電源轉接器很可能是蘋果推出的首款獨立 GaN 充電器。採用 GaN 技術可以幫助蘋果精簡其充電產品陣容，並通過雙端口設計、更快的性能等使其更加通用，GaN 充電器通常也比非 GaN 充電器小。

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