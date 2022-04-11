蘋果官方認證！「11個妙招」幫iPhone節電　開Wi-Fi比行動網路更省電

▲蘋果官方提出11個替iPhone省電的妙招。（示意圖／記者吳珍儀攝）



記者吳珍儀／綜合報導

手機電池會隨著使用時間拉長而耗損，再加上蘋果推出iOS 15.4版本，許多用戶表示耗電情形較以往更加嚴重，對此，蘋果官方也提出11招省電妙方，讓用戶可以延長電池的使用壽命。

一、將iOS更新至最新版

iOS裝置透過最新系統通常有最優化的省電效果，安裝最新版本可使手機達到最佳化電池續航。

二、將長時間不使用的iPhone維持在50%電量

若有一段時間不使用iPhone，可將iPhone保存在32度以下環境，並可充電至50%後關機保存。而如果放置時間要超過6個月，每半年應把iPhone充電至50%。

三、充電時不裝iPhone保護殼

通常過高的溫度會使電池耗損更嚴重，若保護殼較厚的用戶，建議拆下保護殼充電來避免iPhone過熱。

四、避免極端環境溫度

iPhone電池在0至35度間可以正常運作，若環境溫度超過35度以上，會造成電池容量永久傷害，用戶應避開在35度以上的環境使用。

此外，iPhone電池最適合的溫度是在攝氏16度至22度間，在高溫下充電的耗損情形會更嚴重，另在0度以下低溫環境使用時，則會加快電量消耗，回到合適溫度則恢復正常。

五、訊號不足建議開啟飛航模式

iPhone在尋找訊號時更易消耗電量，若暫時不使用手機，可開啟飛航模式來節電。

六、調整螢幕亮度、開啟自動亮度

調暗螢幕亮度是最直接有效的方式，用戶可在控制中心調整手機螢幕亮度，至「設定」>「輔助使用」＞「顯示與文字大小」＞開啟「自動調整亮度」。

七、以Wi-Fi代替行動網路

許多人都有迷思認為開啟Wi-Fi會消耗電量，但其實在有Wi-Fi的環境下，保持隨時啟動Wi-Fi的狀態，可以有效省下電量。

八、開啟低耗電模式

開啟低耗電模式會減少資源下載或郵件擷取等背景活動，而在重新接上電源時，低耗電模式會同步自動關閉。若用戶想手動開啟低耗電模式，可至「設定」>「電池」>「低耗電模式」。

九、查看app背景活動耗電情形

從「設定」>「電池」下的欄位可查看背景活動時間，另在「設定」>「一般」>「背景app重新整理」，可設定為在連接Wi-Fi的狀況下才允許背景app重整，或直接關閉某app的背景活動，郵件app則可在「設定」>「郵件」>「帳號」>「擷取新資料」中選擇手動增加續航。

十、避免過多通知喚醒螢幕

過多通知會導致螢幕喚醒過度頻繁，用戶可在「設定」>「通知」中關閉不需使用的通知，或是調整每個app的通知樣式。

十一、用電腦替iPhone充電須保持開機

使用電腦USB連接埠幫iPhone充電時須注意，若是電腦關機或是處在睡眠模式，可能會造成iPhone電量耗盡，應將電腦保持在開機狀態。