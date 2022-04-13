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叛國「烏奸」被捕！　澤倫斯基曝「普丁緊密盟友」上手銬狼狽照

▲▼親普丁富商、政治寡頭梅得維德查克（Viktor Medvedchuk），在一場特別行動中被烏克蘭安全局逮捕。（圖／達志影像／美聯社）

▲維德查克與普丁關係良好。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）12日宣布，烏克蘭親俄政客和寡頭梅得維德查克（Viktor Medvedchuk），在一場特別行動中被捕。

CNN報導，澤倫斯基在加密通訊軟體Telegram發布照片，圖中梅得維德查克穿著軍服被上手銬坐在椅上，「多虧烏克蘭安全局（SBU）執行的一場行動任務。幹得好！晚點補充細節。」

早在俄羅斯入侵烏克蘭以前，梅得維德查克就已經面臨叛國罪起訴，並被拘留在家中，但在戰事和混亂開始後，他就成了下落不明的逃犯。他和黨羽的其中一人，被視為一旦俄羅斯拿下基輔建立魁儡政權，就會上任的「熱門人選」。

▲▼親普丁富商、政治寡頭梅得維德查克（Viktor Medvedchuk），在一場特別行動中被烏克蘭安全局逮捕。（圖／翻攝「@christogrozev」）

▲梅得維德查克被捕後，露出狼狽樣。（圖／翻攝「@christogrozev」）

梅得維德查克在2014年就因威脅到烏克蘭主權、安全及和平等理由，遭到美方制裁，同時卻又因他個人與普丁的親近關係，使得他成為遊走在俄烏之間協調烏東衝突的重要人士。普丁2019年接受美國名導奧利佛史東（Oliver Stone）訪問時表示，他是梅得維德查克女兒的教父（godfather），「我不會說我們關係很緊密，但我們很了解彼此。」

梅得維德查克不只是名富商、政客，他另一個惡名昭彰的身分是，在蘇聯時期接受蘇聯政府指派，作為烏克蘭一件詩人史特斯（Vasyl Stus）的辯護律師，不論在蘇聯時期或蘇聯解體後，他都被認為是親俄且把持權勢財富的人物。

目前梅得維德查克被關押地點不清楚，CNN也無法和梅得維德查克的法律代表取得聯繫。

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