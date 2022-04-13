美支持台成為世衛觀察員　國台辦：台灣無權加入

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

美國務院副國務卿麥肯伊8日向世界衛生組織秘書長譚德塞呼籲，美國支持台灣成為世衛觀察員。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（13日）指出，世界上只有一個中國，台灣無權加入。

第75屆WHA將於5月22日至28日在日內瓦召開。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但大陸方面干預，台灣2017年起連5年未能獲邀參與。日前，美國務院副國務卿麥肯伊8向世界衛生組織秘書長譚德塞提及美國支持台灣成為世衛觀察員。

馬曉光重申，「世界衛生組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構，台灣地區作為中國一部分無權加入。任何有關中國台灣地區參與國際組織活動的問題都必須在一個中國原則下解決。」

馬曉光強調，美國政府多次表示反對中國台灣地區參與僅限主權國家加入的國際組織。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在台灣問題上謹言慎行。

根據國務院發言人普萊斯（Ned Price）發布的會議摘要，麥肯伊當面向譚德塞表達，美方致力推動WHA以觀察員身分納入台灣。對此，我外交部9日表示，我國作為國際社會負責任的一份子及世界的良善力量，有意願也有能力為全球性議題做出貢獻。

▼麥肯伊當面向譚德塞表達，美方致力推動WHA以觀察員身分納入台灣。（圖／達志影像／美聯社）