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大陸 大陸焦點 特派現場

HR羞辱「垃圾就是垃圾」　網看對話紀錄..應聘者也沒情商

▲面試。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲大陸一名未畢業大四生網路應徵工作被罵垃圾。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者任以芳／綜合報導

應徵工作竟然遭到辱罵，這起事件發生在大陸湖南，一名還沒畢業大四生黃同學（化姓）在線上求職遭對方公司HR吐槽學校不靠譜，還被罵「垃圾就是垃圾」。事後雙方公開對話紀錄，大陸網友認為HR罵人就是不對，但是該名應聘者也沒什麼禮貌，情商低。

綜合陸媒報導指出，黃同學提供微信聊天記錄截圖顯示，他在大陸求職BOSS平台丟履歷，應徵工作是電話客服，強調高提成、高福利，月薪資是3千到5千人民幣，折合台幣大約是1.4萬到2.5萬左右。

▲▼ 找工作被罵垃圾 。（圖／翻攝 九派新聞）

根據黃同學提供的對話紀錄顯示，該公司HR毛先生首先問是否能接受公司距離，黃同學回應「應該還好吧」，對方了解學校是「湖南工商大學」，追問是否有實習經驗？應聘黃同學說「沒有」。

該公司HR毛先生回覆，「工商大學這麼不靠譜，不過你們學校今年是取消了。」黃同學有點不客氣回應，「你對工商大學有什麼誤會？給我們學校戴這樣帽子？」對方則回答，「我公司是你們大學生『實習』基地。」

黃同學繼續問，「去年還能實習？？疫情也能實習？？」、「你覺得不靠譜，咱們別聊了。」對方回覆，「未畢業學生，找工作這麼犀利，有點意思。」最後，黃同學簡單粗暴的回覆「勿回」，沒想到對方發訊息稱，「垃圾終歸是垃圾，是你在找工作，不是工作找你。」

▼ 該名大學生也回罵，xx東西。（圖／翻攝 九派新聞）

▲▼ 找工作被罵垃圾 。（圖／翻攝 九派新聞）

▲▼ 找工作被罵垃圾 。（圖／翻攝 九派新聞）

▲應聘者發文幫自己澄清 。（圖／翻攝 九派新聞）

黃同學立刻蒐證，以遭受到人身攻擊的理由投訴該公司HR，「不是所有的招聘人事都會罵人，但也不是所有的大學畢業生都眼高手低。」目前已知平台方已致歉並關停該HR崗位。

根據陸媒《九派新聞》後續報導，涉事公司李姓負責人表示，HR工作方式確實有問題，目前公司已對其進行辭退處理。他同時認為，黃同學在求職時言語不當，不禮貌在先，實際上還回懟了一句「**東西」。目前公司也因此遭受網暴。

這起事件引起大陸網友激烈討論，大部分還是站在黃同學立場。有人認為「這名HR太高高在上，欺負大學生。」、「上演一齣開除自己戲碼」、「好好說話，人身攻擊就不對。」；也有認為「學生說話也很有問題，說話沒情商」、「一開始回話對談也不是有禮貌。」

▼ 網友有支持，也有人認為該大學生沒情商。（圖／翻攝 九派新聞）

▲▼ 找工作被罵垃圾，網友批評沒情商 。（圖／翻攝 微博）

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