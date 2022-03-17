二專被譏「放牛班」！同事炫「成績好會選五專」：我就是　她氣炸

▲原PO被同事譏笑「讀二專都放牛班」。（示意圖／資料照）

記者謝欣辰／綜合報導

台灣設有五專及二專的學制，五專自國中畢業即可就讀，而二專為高職生就讀。有網友在《爆怨公社》表示，自己是讀二專畢業，卻被同事笑「都放牛班才去念」，讓她氣炸。

原PO表示，剛剛跟同事在辦公室閒聊，原PO被問到學歷時，很自然地說出「我念二專」，沒想到卻被對方笑「念二專都是放牛班，書讀不好的人才會去念」，甚至說道「成績好的會選擇考五專」，並開始吹捧自己「我以前念國中雖是放牛班，但還是有考上五專」。

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原PO聽了心裡很不舒服，雖然知道這位同事平常講話就是這樣，也不要在意這種無聊當有趣的言語，「但他常常覺得很好笑的行為，都讓我很不高興」，原PO氣炸，自己也有跟這位同事反應過，但對方都不以為然，「他都說上班閒聊打發時間，笑一笑日子比較好過」，但原PO一點都不想理會，「我真的很不喜歡這種不好笑的」。

貼文一出，網友們紛紛回應，「五專跟二專一樣，沒有高低之分，反而二專還要考一次入學考」，「就跟退伍的人一樣喜歡嘴現在阿兵哥一樣」，「你有沒有回他，到最後我們還不是同事」，「那種思維觀念有問題的以後就把他當空氣」，「工作久了只有能力差的才會戰學歷，因為他只有學歷能戰贏人」。