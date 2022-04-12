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參加「我們的海洋大會」避國名？　外交部：以台灣為名「突破過往」

▲▼環保署署長張子敬。（圖／記者許展溢攝）

▲環保署署長張子敬率團參加「我們的海洋大會」。（資料照／記者許展溢攝）

記者呂晏慈／台北報導

我國以台灣（Taiwan）參加「我們的海洋大會」（Our Ocean Conference, OOC），遭在野黨砲轟主辦國帛琉是中華民國的友邦，卻不能以中華民國名義出席。對此，外交部發言人歐江安12日在例行記者會說明，本次爭取到以台灣為名參加，為以後參與海洋大會奠定良好慣例與基礎，突破過往我方僅以NGO或學者名義與會模式，是我國參與國際海洋活動層級的一大提升。

歐江安表示，我國以台灣的名義正式受邀與會，總統特使張子敬也以環境保護署署長的正式職稱出席大會並受邀擔任議程講者。特使團已經於今早起飛前往帛琉，我國特使團其他主要成員包括：外交部政務次長田中光、海洋委員會政務副主任委員蔡清標、海洋保育署署長黃向文等人。

歐江安說明，我國參與國際活動向以爭取尊嚴及拓展實質參與為最高優先考量，本次我方爭取到以台灣名義及正式官方職銜參與OOC，為以後參與海洋大會奠定良好慣例與基礎；突破過往我方僅以NGO或學者名義與會模式，是我國參與國際海洋活動層級的一大提升，也顯示台灣推動海洋事務成果受到國際肯定。

歐江安強調，我國長期致力於海洋環境及永續發展工作，近年陸續推動設立海洋保護區，自2021年起推動「臺灣海域生態環境守護計畫」、自2020年起推動「向海致敬」政策，並推動海洋保育法立法、永續藍色經濟及維護海事安全等工作，受到國際肯定。我國長年努力所獲取的成果也將是與會期間與各方分享的議題。我國代表團藉由參與OOC大會將與各國出席貴賓在各種場合交流互動。有關我國代表團整體的與會結果，外交部將適時對外說明。

至於媒體關心本次與會，我方有無參與原住民議題活動，歐江安表示，本屆OOC大會由「南島民族論壇」(Austronesian Forum)申辦以「自然為基礎的解決方案-原住民族觀點」(Nature-based Solutions – Austronesian Perspectives)為主題的周邊會議，並且獲得大會正式核錄。該周邊會議將於4月14日上午8點30分在Palau Community College場地舉辦。我國國立東華大學原住民民族學院榮譽教授童春發將應邀赴帛琉出席本場OOC周邊活動擔任講者，分享我國原住民傳統智慧、氣候調適與天然資源保育的相關成果。

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