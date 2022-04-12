　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

9確診者趴走宜蘭爆海量足跡　景點+小吃+住宿如「旅遊指南」

▲▼宜蘭衛生局12日公布9名確診宜蘭足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭衛生局12日公布9名確診宜蘭足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

9名外縣市確診者宜蘭趴趴走！宜蘭衛生局12日公布他們足跡，羅東北市府轉運站、奕順軒礁溪店、伯朗咖啡館頭城城堡咖啡二館、羅東夜市阿灶伯當歸羊肉湯、林場肉羹、春和溫泉飯、喜互惠生鮮超市順安店等場所都上榜。

▲▼宜蘭衛生局12日公布9名確診宜蘭足跡。（圖／宜縣府提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

宜蘭衛生局12日公布的9名外縣市確診者足跡如下：

案27263─4月3日，上午10時至11時30分，在宜蘭縣礁溪鄉第一公墓(礁溪鄉大坡路)；4月3日，上午11時30分至12時30分，在超品起司烘焙工坊(宜蘭市大坡路二段255號)。

案27755─4月7日，上午11時至下午5時，在宜蘭太平山；4月7日晚上5時至4月8日上午10時50分，在宜蘭天使星夢渡假村民宿(冬山鄉境安二路323號)；4月7日，晚上6時至7時48分，在羅東夜市-阿灶伯當歸羊肉湯(羅東鎮民權路265號)；4月7日，晚上7時49分至7時59分在成功藥局(羅東鎮興東南路235號)；4月8日，上午11時至11時15分，在奕順軒礁溪店(礁溪鄉礁溪路五段96號)；4月8日，下午2時30分至4時，在伯朗咖啡館頭城城堡咖啡二館(頭城鎮石空路102號)；下午4時至4時15分，在柯氏蔥油餅礁溪店(礁溪鄉礁溪路四段128號)。

案27908─4月5日，晚上7時15分至8時30分，在春水笈溫泉湯屋(礁溪鄉德陽村忠孝路一巷17-1號)；4月5日，晚上9時16分至11時，在羅東觀光夜市商圈。

案27905─4月9日，上午9時30分至11時30分，在羅東林業文化園區(羅東鎮中正北路118號)；4月9日，中午12時至12時30分，在羅東林場肉羹(羅東鎮中正北路109號)；4月9日，下午2時至4時30分，在寒溪農場(大同鄉古魯巷1之1號)。

案28295─4月6日，下午1時至2時，在蘇澳傻瓜三拌麵(蘇澳鎮中山路一段130號)；4月6日，晚上6時後至春和溫泉飯店(礁溪鄉仁愛路26號)住宿；4月6日，晚上6時52分，在奕順軒礁溪店(礁溪鄉五段96號)；4月6日，晚上7時6分至8時，在來益漁行(礁溪鄉中山路二段106號)。

案27320─4月3日，上午11時45分，搭乘首都客運(市政府-羅東)；4月3日，中午12時55分至下午1時，在21茶坊(羅東鎮中華路37-9號)；4月3日，下午5時33分至5時45分，在7-11永義門市(冬山鄉義成路三段195號)；4月4日，晚上6時36分至6時56分，在喜互惠生鮮超市順安店(冬山鄉永興路二段54號)；4月4日，晚上7時43分至7時50分，在羅東轉運站搭乘首都客運(羅東-市政府)。

案27749─4月7日，上午9時至晚上7時50分，在1068VILLA私人會館(冬山鄉梅林路1068號)；4月7日，晚上7時50分至9時，在宜蘭甲富哥活海產餐廳(冬山鄉廣興路87號)；4月7日，晚上9時10分返回1068VILLA私人會館；4月8日，上午8時30分至11時30分，在那山那谷營地(南澳鄉金洋路2號)；4月8日，中午12時至下午2時30分，在富美活海鮮餐廳(蘇澳鎮海邊路111號)；4月8日，下午3時後返回1068VILLA私人會館。

案28189─4月9日，下午3時20分至3時25分，在礁溪包子饅頭專賣店(礁溪鄉中山路一段218號)；4月9日，下午4時至4時5分，在火山爆發雞-礁溪總店(礁溪鄉礁溪路七段39號)。

案28228─4月5日中午12時前，在T2民宿-包棟5個房間(冬山鄉村東五路12號)。

►住「萬里白宮行館」爽玩，一家四口才3999元！

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
本土狂燒+551例！　17縣市「79張確診足跡」懶人包一次看
快訊／新北市府員工確診　衛生局證實了
快訊／大甲媽遶境「搶轎」傷3警　張安樂現身彰檢應訊
貸款戶注意！　央行總裁明示「貨幣政策將朝向緊縮」
3寶爸邀夫妻豪宅做客　深夜狂吸人妻胸部
快訊／9確診者到宜蘭　大量景點、小吃足跡曝
快訊／新店救護車急送患者　闖紅燈「攔腰撞轎車」
夜店辦追悼會「遺體站立睜眼」！　親友嚇到腿軟
快訊／今本土增551例！　17縣市確診數據曝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮累計160確診！11校停課　5歲童也染疫...外師隱匿足跡恐挨罰

本土還沒到頂！前台大醫估「確診數破萬」可能性：會拖蠻久的

本土狂燒+551例！　17縣市「79張確診足跡」懶人包一次看

信眾齊聚嘉義奉天宮為大甲媽祝壽　盼疫情儘快結束

快訊／翠峰湖環山步道有確診足跡　上公廁2次「急拉封鎖線關閉」

膝蓋卡卡疼痛不用再忍！玻尿酸治退化性關節炎　免換人工關節

挪女舍部分供自主健康管理　淡大：誤會一場

懂力學！外送員1招解決「門把沒得掛」　千人笑跪了：竟是槓桿

教育部1員工確診！國際司辦公室急清消「相關人員改居家辦公」

「台積電10年後不一定仍風光」！名醫直球點出：年輕人問題在這

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

遭疑跳單老闆爆怒飆罵外送員　澄清「保護員工」反控口氣差

阿嬤喊吃飯！虎斑汪興奮衝刺　四腳離地「跑到飛」：我來了～

30歲前要存多少錢才合理？ 電商女秀存款！目標存2千萬

早餐被偷吃！2歲孫女崩潰大哭　2隻「壯碩嫌疑犯」躲陽台裝傻

妻生病變胖！哽咽憂尪不要她　他霸氣擁入懷：我要妳就好

花蓮累計160確診！11校停課　5歲童也染疫...外師隱匿足跡恐挨罰

本土還沒到頂！前台大醫估「確診數破萬」可能性：會拖蠻久的

本土狂燒+551例！　17縣市「79張確診足跡」懶人包一次看

信眾齊聚嘉義奉天宮為大甲媽祝壽　盼疫情儘快結束

快訊／翠峰湖環山步道有確診足跡　上公廁2次「急拉封鎖線關閉」

膝蓋卡卡疼痛不用再忍！玻尿酸治退化性關節炎　免換人工關節

挪女舍部分供自主健康管理　淡大：誤會一場

懂力學！外送員1招解決「門把沒得掛」　千人笑跪了：竟是槓桿

教育部1員工確診！國際司辦公室急清消「相關人員改居家辦公」

「台積電10年後不一定仍風光」！名醫直球點出：年輕人問題在這

快訊／暑假前開放出國返台免隔離？　陳時中鬆口：有這可能性

路過寵物店！驚見「半甲貓老大」埋頭嗑霸王餐　網笑：牠保證好吃

砰砰阿峰說話了！爆宣昶有強問陽壽不滿意　打人逼改口「活114歲」

大溪厝水環境教育園區啟用　嘉義市首座多功能休閒場域

「無腳本」演習再啟動！　台東縣災害防救實作演練今登場

兄弟投打失衡牛棚有點慘　打線連21局未得分！助總會擔心

藝術汪手交叉展現「從小到大腳印作品」　網笑讚：要裱框珍藏了

花蓮累計160確診！11校停課　5歲童也染疫...外師隱匿足跡恐挨罰

女神網紅愛上平庸劈腿男！怒控渣男慣犯「專撩兄弟對象」：全部通吃

本土還沒到頂！前台大醫估「確診數破萬」可能性：會拖蠻久的

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

生活熱門新聞

快訊／「本土狂燒+551」再創今年新高！另增112境外

他約到「兒子老師」5小時戰3次！網勸危險

快訊／台中+26　2美國學校家人確診全校停課

一夜連7震！　最大規模5.2、最大震度3級

社交距離APP取代實聯制！莊人祥曝2條件

高中被叫醜八怪　爆乳美女12年後逆襲上表特板

即／高雄＋61再刷紀錄！海量足跡曝光

取消2人確診全校停課　最新修正草案曝

今本土增551例！分佈17縣市　新北162例最多

常喝珍奶「罹大腸癌機率高3倍」

陳時中：月底破千例幾乎一定會！「這4縣市」是高風險區

本土+439！醫喊有3症狀快採檢：保護自己與別人

染疫台商驚嘆：清冠一號救了我的命

記得儲水！台中4行政區4/19停水23小時　影響7.8萬戶

更多熱門

相關新聞

宜蘭+10　蘇澳國小慧燈中學各1人染疫

宜蘭+10　蘇澳國小慧燈中學各1人染疫

宜蘭4/12新增10例，舞蹈班+2、家庭聚會+4，另4例中的2名無案號確診者，是蘇澳國小1女師及慧燈中學1女學生，目前學校篩檢疫調中。宜蘭衛生局也針對日前確診的造船廠外包廠商員工，請中央基因定序，發現舞蹈班、外包廠員工感染源來自大潭電廠確診者。

花蓮3條傳播鍊繼續燒　20張海量足跡曝：診所、夜市入列

花蓮3條傳播鍊繼續燒　20張海量足跡曝：診所、夜市入列

即／菸商員工確診釀新傳播鏈？　衛生局回應了

即／菸商員工確診釀新傳播鏈？　衛生局回應了

即／／台南+8最新足跡曝　多人Ct值極低

即／／台南+8最新足跡曝　多人Ct值極低

快訊／新北+162最新足跡　麥當勞、路易莎、好市多、自助餐、網咖

快訊／新北+162最新足跡　麥當勞、路易莎、好市多、自助餐、網咖

關鍵字：

宜蘭9外縣市確診者足跡

讀者迴響

熱門新聞

19歲外甥被收留竟搞上舅媽　舅舅6槍轟頭斃了他

女星「走光片瘋傳」認了！

烏克蘭女被俄軍關25天　獲救發現9人懷孕

快訊／「本土狂燒+551」再創今年新高！另增112境外

《麻辣鮮師》胡凱欣宣布3度結婚！嫁32年前初戀

他約到「兒子老師」5小時戰3次！網勸危險

4家電是耗電巨獸　第1名每年多5千元

快訊／台中+26　2美國學校家人確診全校停課

一夜連7震！　最大規模5.2、最大震度3級

社交距離APP取代實聯制！莊人祥曝2條件

樹林食品工廠氣爆！員工煮珍珠突然被炸死

高中被叫醜八怪　爆乳美女12年後逆襲上表特板

即／高雄＋61再刷紀錄！海量足跡曝光

取消2人確診全校停課　最新修正草案曝

分手宇宙人小玉近1年　網紅宣布懷孕：你們讓我勇敢

更多

最夯影音

更多
車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？

車上吃早餐被「4顆黃金頭逼視」　奴才無奈眼神死：有必要這樣？
Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

Ella阿妹演唱會「揪Hebe猛搖上半身」　「史上最壓抑」..心疼她成箭靶

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

她海邊浮潛完覺得耳朵癢癢　小夾子一抓驚悚竄「活螃蟹」

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面