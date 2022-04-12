屏東小吃部群聚擴大！1女連結天上人間→可愛　極樂確診累計42例

▲屏東疫情說明記者會。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／屏東報導

本土疫情大爆發，今（12）日全台新增551例本土案例，其中屏東增加14例。對此，縣府表示，今新增個案中大部分仍是娛樂場所相關，其中除了天上人間小吃部群聚案外，今又多出可愛小吃部群聚，加上昨日的微風小吃部，目前屏東已有3個小吃部群聚案，目前仍持續擴大匡列中。

縣府表示，今日天上人間群聚案新增2例，分別為案28652、28313；天上人間小吃部延伸案新增5例，為案28312、28522、28523、28651、28819，其中案28522、28819為兩國小學生，皆為居隔陰轉陽。

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另外，繼昨日的微風小吃部，今再增加可愛小吃部群聚案共4例，為案28309、28817、28818、28821；其中案28309本身在天上人間、可愛小吃部服務，因而導致疫情傳播。另有一例為案240169的接觸者，於居隔中陰轉陽，為案28650；另有2例感染源不明，仍在持續疫調中，為案28524、28820。

縣府提到，天上人間小吃部相關群聚案於屏東已累計有42例確診，而截至今日止，屏東縣共匡列202人，113人居家隔離，69人自主健康管理，將持續隨著疫調更新擴大匡列、採檢。

此外，日前公布的5例，案27385、27386、27531、27532、27533，5人經3採後均為陰性，因此CDC確定撤案。