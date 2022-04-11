民進黨黨職選舉今登記　「湧言會」在新北、高雄陷入激戰

▲民進黨主席蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨黨職改選5月登場，將選出新任全國黨代表、市黨員代表，以及各縣市黨部主委，這個月11日起開放領表登記。其中，「湧言會」在精神領袖林崑海過世後，黨內的勢力消長被受關注，新北、高雄由主委何博文、趙天麟爭取連任。

民進黨5月選出新任全國黨代表、市黨員代表，以及各縣市黨部主委，規劃7月份召開全國黨代表大會，針對中執委、中常委與中評委，這意味著5月的結果，牽動7月份權力核心的改選，更意味黨內各派系勢力勢必有所變動。

其中，「湧言會」在精神領袖林崑海過世後，派系在黨內的勢力被受關注，而在這次改選更陷入激戰。首先，新北市黨部方面，主委何博文尋求連任。不過，先前何博文前往支持屬「正國會」的議員參選人陳乃瑜，被其他派系認為，正國會可能與湧言會合作，但正國會意外在11日由立委余天宣布參選。

在高雄方面，現任主委趙天麟同樣尋求連任，不過「新潮流」立委許智傑也有意挑戰，雙方先前在市議員黨內初選上，早已有多次激烈交鋒，而這次改選湧言會、新系對峙的意味更加升高。至於台北市方面，現任主委吳怡農已表態不爭取連任，英系可能由張茂楠出戰，而屬正國會的顏聖冠已表態參選。