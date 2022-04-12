戰爭發生該準備什麼？　國防部「全民國防手冊」12張圖一次看懂

▲國防部全民防衛動員署編纂「全民國防手冊」。（圖／國防部提供，下同）

記者陶本和／台北報導

為了讓國人了解戰爭發生時如何避難，國防部全民防衛動員署編纂「全民國防手冊」。對此，國防部12日上午10時正式公布於國防部全球資訊網，該手冊有11個重點章節，可提供民眾下載。

國防部表示，這次是在總統蔡英文的指示下，編製「全民國防手冊」(範本)，以提供民眾面臨軍事危機及可能發生之災難時相關緊急應變資訊，提升居安思危意識，做好安全準備及生存自助。

在手冊特色方面包括：有蒐整緊急應變QR Code資訊，便於人民查詢；另也搭配生動活潑插圖，適用不同年齡層民眾參考；同時，也設計戰時想定Q&A，引導進入實況場景，也分述中央、地方政府及村里長職責，同時結合地區實況，查詢避難、醫護及物資資訊。

在編纂架構方面，是參考瑞典、日本等國家類似手冊，經邀集各部會及直轄市、縣(市)政府研討，完成本手冊編纂，區分11項重點，包括：緊急應變QR Code、空襲警報與防空避難、建物倒塌失火應處、停電應處、停水應處、醫療急救、民生必需品短缺應處、防災(戰備)物資及救護準備、生存基礎知識、緊急狀況報案專線，以及後備軍人動員資訊。

國防部表示，後續會針對手冊(範本)及補充資料上傳國防部及全動署全球資訊網，製作宣導影音，供民眾下載瀏覽；另外，也會協請各直轄市、縣(市)政府屆時依轄區「防空避難設施」、「急救責任醫院」及「民生必需品配售站」資訊調修手冊，使所轄住戶得以具體運用。