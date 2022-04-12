騎車錢飛走！信義區好心人「順手1暖舉」　失主感動哭：找到了

▲原PO找到飛走的鈔票，被眼前一幕感動。（圖／翻攝自信義區三兩事）

網搜小組／鄺郁庭報導

通常很多人掉了錢，就會做好找不回來的心理準備，畢竟有時不一定會別人撿走，還是有可能被風吹走，但這一幕讓失主感動到不行！有網友日前在《信義區三兩事》貼文，說他騎機車的時候，包包拉鍊沒拉起來，一張千元鈔就飛走了。結果他騎回去找錢時，見到的畫面讓網友也直讚，「超佛系信義區」。

「謝謝好心人士！」這位網友文中表示，他當時騎著摩托車，沒發現包包拉鍊沒拉，一張千元鈔票就在他面前飛走，接著貼出一張照片，「騎回去找錢，看圖看圖～我感動快哭了！」只見鈔票不僅完好，還被路人拿一塊石頭壓在地上，避免再飛走。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲好心路人拿石頭把鈔票壓住。（圖／翻攝自信義區三兩事）

貼文吸引超過2千人關注，就有網友大讚，「好人有好報，真是善心」、「好感動！這個真的要大大大推！好心有好報」、「照片真的太令人感動」、「台灣美麗的風景啊」、「人品素質高不高，壓石頭的路人用行動表示出來了。」

還有人忍不住驚嘆，失主實在是太幸運，「這真的是可遇不可求的幸運啊」、「真棒，遇到好心人」、「重點是還沒被行人撿走」、「真是遇到好心人，我上次掉直接被撿走了，根本找不回來。」原PO也在留言處笑呼，「謝謝大家！信義區真的很暖，希望幫忙的人有福報～」