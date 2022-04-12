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上班族壓力山大如何解？甜心主播元氣滿滿秘訣大公開

▲▼泰山,堅果作用,堅果,無糖杏仁果奶,燕麥顆粒杏仁奶。（圖／記者周宸亘攝、翻攝自PEXELS）

▲ETtoday甜心主播V仔分享自己活力滿滿的秘訣。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

職場上日復一日的工作挑戰讓人壓力山大，面對同事、客戶、合作夥伴要無時無刻保持活力、從容應對真的不簡單！東森新媒體ETtoday的甜美主播V仔也分享，身為主播，每天即使面對滿滿的工作，依然要展現出自信與好活力、元氣滿點地出現在主播台與螢光幕前。工作不間斷的V仔也說，維持神采奕奕的秘訣其實很簡單，只要選對活力神隊友－「杏仁堅果飲」，隨時為自己補給，就能讓工作事半功倍！

▲▼泰山,堅果作用,堅果,無糖杏仁果奶,燕麥顆粒杏仁奶。（圖／記者周宸亘攝、翻攝自PEXELS）

▲播報前總是需要跟時間賽跑，常常沒有時間吃飯的V仔，隨手一瓶燕麥顆粒杏仁果奶，補充滿滿營養與飽足感。

每天上班、面對處理不完的工作好心累，坐在電腦桌前一整天，到了下午就會忍不住嘴饞，想要來點零食、餅乾，但是吃完這一包包零食，不僅沒營養又充滿罪惡感，還會增加無效的熱量，讓健康與身材一起走樣。身為活力主播的V仔，最懂那種肚子餓時腦袋打結的苦，懂得保養的她，每到這種時候，就會選擇比較營養、無負擔的方式，像是富含優質油脂及膳食纖維的堅果類就是首選！但也因為堅果不方便攜帶、不好咬，為了更迅速補充營養與活力，經常與時間賽跑的V仔表示：「用喝的最快！」泰山堅果作用就是她最可靠的營養夥伴！」

▲▼泰山,堅果作用,堅果,無糖杏仁果奶,燕麥顆粒杏仁奶。（圖／記者周宸亘攝、翻攝自PEXELS）

▲懂得保養的V仔，零食首選堅果類，但是要隨時補充堅果難度較高，用喝的最方便。

V仔分享：「當天要播報的時候，我都在跟時間賽跑，常常沒有時間吃東西，不想隨意吃些不營養的零食，會選擇堅果類等比較健康的東西補充營養，但也沒有辦法總是帶著一罐堅果在身上，所以都會餓著肚子，但自從泰山推出堅果作用後，真的是發現神隊友來著，下公車後走進超商拿了就走超方便，可以讓我補充維生素E，幫助身體抗氧化，近期也推出燕麥顆粒杏仁果奶新口味，一瓶就有飽足感，讓我在工作時更加有活力，可以用最好的狀態站在主播台上。」

▲▼泰山,堅果作用,堅果,無糖杏仁果奶,燕麥顆粒杏仁奶。（圖／記者周宸亘攝、翻攝自PEXELS）

▲泰山堅果作用杏仁果奶使用整顆杏仁果整顆研磨，方便取得、隨時飲用，補充營養更easy。

泰山推出的堅果作用「無糖杏仁果奶」、「燕麥顆粒杏仁果奶」正是上班族的福音！近期大熱的堅果植物奶憑著健康、環保、非乳醣的特色，不僅席捲歐美圈，這陣風潮也吹進我們的生活中。堅果作用杏仁果奶使用整顆杏仁果整顆研磨，保留堅果香氣、鎖住營養，杏仁堅果也含有維生素E、膳食纖維及多種營養素，製成杏仁果奶後不但方便取得，且無乳糖、無膽固醇，喝得更放心！這次泰山推出的新品「燕麥顆粒杏仁果奶」還添加了燕麥及大麥仁雙重顆粒，不僅輕鬆補充一日所需維生素E，還能提供飽足感，攝取營養好easy。V仔也表示泰山堅果作用口感讓她超驚豔：「泰山堅果作用喝起來很清爽，有明顯的杏仁果香氣，而且口感很順，會想一口接著一口喝，低熱量也讓我喝得更安心。」

▲▼泰山,堅果作用,堅果,無糖杏仁果奶,燕麥顆粒杏仁奶。（圖／記者周宸亘攝、翻攝自PEXELS）

▲杏仁果富含維生素E與膳食纖維。（圖／翻攝自PEXELS）

衛生福利部國民健康署發布的每日飲食指南中就有特別指出，每日應攝取1湯匙堅果，像是杏仁果、開心果等，均富含單元不飽和脂肪酸、維生素E、纖維質等營養素，吃夠堅果能有助於預防慢性疾病，如降低心血管疾病、腦血管疾病、高血脂疾病風險，其中單元不飽和脂肪酸具有降血脂效能，而維生素E是重要的脂溶性抗氧化劑，有助於保護心血管、減少自由基等，纖維質則有幫助促進腸胃蠕動等功能。國民營養調查也顯示，絕大部分民眾每日的堅果攝取量都不足，泰山堅果作用更方便攝取堅果的好選擇，讓你隨時隨地都能元氣滿滿，跟著活力十足的甜心主播V仔，一起用泰山堅果作用補充一日所需維生素E，滿滿元氣為你的工作加分。

▲▼泰山,堅果作用,堅果,無糖杏仁果奶,燕麥顆粒杏仁奶。（圖／記者周宸亘攝、翻攝自PEXELS）

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