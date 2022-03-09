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泰山男遭圍攻「左胸中刀斃命」　警懷疑毒品債務糾紛惹禍

▲▼泰山男疑因毒品債務糾紛，遭多人圍攻，胸口中刀斃命，警方在現場圍起封鎖線拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

▲泰山男疑因毒品債務糾紛，遭多人圍攻，胸口中刀斃命，警方在現場圍起封鎖線拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市一名44歲的楊姓男子疑似與人有毒品及金錢糾紛，8日晚間與多名友人到泰山區新北大道七段一棟公寓談判，期間雙方爆發激烈衝突，楊男混亂間遭人持刀刺中胸口，當場倒地失去生命跡象，旁人見狀一哄而散。警消將楊男送醫後仍因傷重不治，警方經調閱監視器，將4名關係人帶回調查，並全力追緝兇嫌中。

▲▼泰山男疑因毒品債務糾紛，遭多人圍攻，胸口中刀斃命，警方在現場圍起封鎖線拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼泰山男疑因毒品債務糾紛，遭多人圍攻，胸口中刀斃命，警方在現場圍起封鎖線拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

▲鑑識人員在屋內拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，警消於8日晚間8時許獲報，新北大道七段一棟公寓2樓有人遭利刃刺傷，派員到場後，發現楊男左胸有明顯刀傷，倒臥血泊已無呼吸心跳，送往輔大醫院急救仍因傷重不治。警方到場後拉起封鎖線，並查扣一把長約50公分的刀械。

由於事發後兇嫌已自行逃離，警方已調閱監視器擴大追緝中，初步鎖定一名陳姓男子涉嫌重大，懷疑與毒品交易及債務糾紛有關，楊男為此到對方租屋處談判，卻遭陳男持刀刺進左胸導致傷重身亡，陳男及其他在場關係人則事後分乘2輛汽車離開。警方已循線帶回4名關係人，將依據涉案的車牌資料，全力追緝在逃犯嫌及關係人到案。

▲▼泰山男疑因毒品債務糾紛，遭多人圍攻，胸口中刀斃命，警方在現場圍起封鎖線拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

▲警方已將4名關係人帶回。（圖／記者游宗樺攝）

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