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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

議員爆北市1999錄音送廠商辨聲紋　柯文哲坦言要改進：還是要保護個資

記者杜冠霖／台北報導

台北市民可撥打「1999市民當家熱線」向市府陳情，但如今卻被議員抓包台北市將通話內容錄音，而且還將這些錄音交給外部廠商的AI做分析，除了內容還要分析發話者的情緒。對此，台北市長柯文哲11日坦言，這是國家在進步過程中會出現的問題，「議員的批評是對的，還是要注意個資保護，我們會改進。」

▲▼台北市疫情記者會0411。（圖／台北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／台北市府提供）

台北市議員吳沛憶爆料，台北市政府正在推動一項「1999心聲分析規畫專案」，跟廠商合作，要把1999接到的陳情電話交給AI分析語意、關鍵字甚至發話者的情緒，但這個計畫有幾個嚴重的問題。

首先，1999沒有在任何地方告知民眾會把民眾的聲音拿去做研究，也就是並沒有做到「知情同意」；第二，就算要做研究，也必須做「去識別化」，不能讓當事人被認出來。

吳沛憶說，這兩項市府竟然都沒做到，在質詢中，她也詢問研考會與資訊局在有沒有告知民眾？兩個單位完全答不出來，更是直接承認沒做去識別化，還說是為了讓聲音資料在分析時能夠完整，質疑市府已違反個資法。

對此，柯文哲舉例，自己過去在台大做研究時，要調病例來看，但如果每份病歷都要病患同意才調，不切實際，因此台大有倫理委員會，要經過委員會審核、去個資化，才可以使用，這有一定規範，北市府有資料治理委員會，底下有一個研究審查組，「我們不是要特定找誰的聲紋出來做研究，議員的批評是對的，我們會改進，還是要注意個資保護。」

研考會則指出，雖有告知民眾會錄音，但未說明後續如何使用，且相關管理要點是在專案啟動後才制定完成，還未會簽法務局等。資訊局則說，此專案原意在於提高客戶服務水準，將重新評估討論相關適法性。

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