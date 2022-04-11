「再2個月達確診數高峰」　柯文哲稱疫情不樂觀：我們沒有理由比韓國厲害

記者杜冠霖／台北報導

國內本土病例也連日破百，對此，台北市長柯文哲11日也分析各國疫情狀況，柯文哲表示，台灣疫情覆蓋率、生活型態跟韓國比較接近，而韓國約兩個月會到達疫情巔峰，「我們也不要太樂觀，因為我們沒有理由比韓國、新加坡更厲害。」

對於疫情狀況，柯文哲表示，過去一周，確診數爆增，七大院區昨天一共篩檢1402人、確診5人，從4日至10日篩檢12154人、確診29人，大佳河濱公園車來速的PCR篩檢量也大幅增加，篩檢人數從一週不到2000飆升到5134。

柯文哲指出，目前台灣匡列居隔3.2萬人、北市約6千人，這樣的人數不能外出上班會對經濟造成很大的影響，「我們要思考看看，如果案例會繼續上升，如何以最低的成本跟病毒共存。」

對於疫情未來發展，柯文哲直言，也不要太過於樂觀，今年一至三月，中重症才佔0.24%，到昨天上升到0.34%，已經是比較高的數字了，根據韓國的案例，病例開始上升跟死亡數開始上升大概差距10天，因為得病到重症死亡不會馬上出現，隨著案例慢慢增加，中重症、死亡案例會逐漸上升。

跟國際疫情做比較，柯文哲表示，韓國的疫苗覆蓋率、社會生活型態跟我國比較接近，韓國約29.6%人口被感染，韓國有病例大量出現達到每日新增的攻頂大概67天。

比較各國達到疫情高峰的時間，紐西蘭47天、澳洲34天、韓國67天、日本71天、越南40天，柯文哲表示，周遭國家要達到峰值大概2個月，如果台灣沒有做什麼特別的應對，估計疫情還要再燒2個月才會封頂，且如果疫情上去速度快，疫情降溫的時程也會拉長。

韓國疫苗覆蓋率這麼高，還有29.6%總人口被感染，台灣目前還不到1%，我們也不要太樂觀，因為我們沒有理由比韓國、新加坡更厲害，日本是目前表現最好的國家，他們只有5.5%確診，每次出現疫情都沒有燒起來，至於香港、韓國就沒有壓成功。

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

