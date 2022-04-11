網傳東航失事原因鎖定副駕駛？　陸民航局：是謠言已報警處理

▲東航意外還在調查，大陸網路出現大量謠言 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

東航墜機意外還在進行調查，近期網絡出現「東航失事原因鎖定副駕駛」、「黑匣子數據已經出來」等負面消息。大陸民航局航空安全辦公室副主任吳世傑今（11日）召開記者會表示，「3.21」事故目前還在調查中，針對謠言假借政府部門、公安機關之名發布虛假信息，已經涉嫌偽法，相關執法機關將依法追究造謠者法律責任

大陸民航局4月第一場新聞發布會，負責人介紹民航近期開展安全大檢查和防疫情況等。另外，針對近期網絡關於「3.21」事故原因傳言，像是「東航失事原因鎖定副駕駛」、「黑匣子數據已經出來」、「民航局安全辦下發緊急通知，要求對執飛航班飛行人員進行航醫心理健康監測」等謠言，相關單位蒐集各項證據和資料，全數報警處理。

吳世傑首先表示，「3.21」事故調查工作目前還在調查中，還不能給事故原因和性質下結論。各方將盡全力盡快查明事故原因，依法依程序發佈有關消息。

▲ 民航局航空安全辦公室副主任吳世傑 。（圖／翻攝 中青網）

吳世傑首先表示，「3.21」事故調查工作目前還在調查中，還不能給事故原因和性質下結論。各方將盡全力盡快查明事故原因，依法依程序發佈有關消息。

他進一步說，近日我們也發現境內外網絡上出現了關於』從東航公安系統上層的信息釋放，東航失事原因鎖定副駕駛』、』黑匣子數據已經出來』以及』民航局安全辦下發緊急通知，要求對執飛航班飛行人員進行航醫心理健康監測』等種種謠言。這些謠言假借政府部門、公安機關之名發布虛假信息，嚴重誤導社會公眾認知，干擾事故調查工作，已涉嫌違法，有關部門正配合公安機關開展調查，將依法追究造謠者法律責任。」

吳世傑表示，民航日常安全管理，十分關注包括飛行員在內的空勤人員的思想狀況和心理狀況，這是民航安全管理工作的重要內容和方法。民航系統在常態化安全檢查的基礎上，會不定期開展安全整頓，這些檢查和整頓都會不同程度的涉及包括空勤人員隊伍穩定、思想穩定的相關內容。

針對其他一線工作人員心理狀態？吳世傑指出，「3.21」事故發生後，對民航一線從業人員的心理和情緒產生一定沖擊，部分員工情緒波動，尤其是部分年輕空勤人員出現應激心理反應，情緒較低落。民航局和各航空公司主動幫助飛行員、乘務員和安全員紓解心理壓力，穩定身心投入飛行安全工作。