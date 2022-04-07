陸民航局：深刻反思東航MU5735航空器飛行事故

▲大陸民航局昨6日開會重點，深刻反思「3·21」東航MU5735航空器飛行事故 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

「3·21」東航MU5735意外，至今還沒公佈事故原因。大陸民航局昨6日召開全國民航航空安全電視電話會議。民航局局長馮正霖在會上強調，要深刻反思「3·21」東航MU5735航空器飛行事故，並且對於航空安全五個屬性要嚴格把關，尤其是這次安全大檢查發現的問題，必須一追到底，整改到位，強化安全責任。

據陸媒《中新經緯》報導指出，出席該會議重要官員有，民航局局長馮正霖，由民航局副局長董志毅主持會議，副局長呂爾學、崔曉峰和黨組成員柳芳。該會議主要針對東航意外衍生飛行安全做進一步討論，並且要求未來所有民航機要加強安全檢查和管理。

馮正霖指出，要深刻反思「3·21」東航MU5735航空器飛行事故，進一步深化對航空安全「五個屬性」的認識。「要堅持動態清零，全面徹底做好民航領域安全隱患排查治理。全面排查整治風險隱患，關注行業新老風險交織疊加。」

馮正霖要求，針對此次安全大檢查發現的問題，堅決一追到底，整改到位，強化安全責任落實。真正做到既要防範「灰犀牛」，更要高度警惕「黑天鵝」，努力用大概率思維防範小概率事件，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

▲東航空難黑盒子還在解密事故原因。（圖／翻攝CCTV）

最後，他強調，全行業一定要痛定思痛，堅持「人民至上、生命至上」，認真做好「3•21」東航MU5735航空器飛行事故善後處置工作，在查明事故原因的基礎上和經驗上，全面加強安全工作，確保航空運行、人民生命絕對安全。

東航事故調查原因尚未出爐，大陸民航局這次開會重點似乎透露些許端倪。馮正霖不但表示要深刻反思「3·21」東航MU5735航空器飛行事故，並且強調要防範小概率事件，不准發生任何系統性風險底線。外界認為，這些重點都是指向與飛機機械安全事故相關，但最終還是必須等黑盒子判定原因出爐，希望早日公開事故真相。