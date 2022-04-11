台南確診+6 水仙宮菜市場、醉月樓、麥當勞、初麵…足跡入列

▲台南市長黃偉哲公布台南新增6例確診個案及足跡，請足跡重疊者快篩及呼籲衝高疫苗施打率，提升免疫力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲11日公布台南市新增6例COVID-19病例，黃偉哲提醒民眾多加小心防範、外出或至外縣市更需謹慎清消，並呼籲衝高疫苗施打率，提升免疫力。

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黃偉哲市長指出，台南市11日新增者分別為案27654、案27855、案27981；案28167、28168，以及東區個案28169。台南市確診6位，分別有幾大的方向，一個方向是一對情侶到外縣市去，現在感染了Omicron，現在的疫調還在進行中，但是人先匡列起來，他接觸的足跡跟接觸的人先匡列起來，還在持續疫調。

黃偉哲說，另外一個部分，10日提到的安南區某國中，那個國中的一個學生他確診Omicron，那11日經過疫調以及匡列之後，發現他的橄欖球教練傳給他，那橄欖球的教練跟橄欖球教練的哥哥兩個都確診，是今天公布的案例，而這個哥哥因為去到外縣市的天上人間，所以是屬於天上人間傳染鏈，所以這個哥哥是在天上人間被感染的，然後又傳給他的弟弟，弟弟又傳給弟弟的學生，所以這個感染源大概已經清楚了。

黃偉哲說，第三個是雅閣的部分，之前有講到了，就是說台南市的一對夫婦帶著小孩，然後去到高雄跟他的姐姐聚會，他的姐姐是雅閣感染鏈的部分，所以說傳染給他的妹妹跟他的妹婿跟他的小孩跟他的婆婆，那今天他的小孩因為在同一個幼兒園，所以傳染給同一個幼兒園的兩個同學，所以今天是6位，分別是雅閣傳染鏈，分別是天上人間傳染鏈，還有一個是他們情侶，去到外縣市感染的。目前接到通知的第一時間就先把人匡列起來，然後持續做疫調，疫調一有結果一定馬上公布。

衛生局長許以霖指出，北區未滿10歲男性個案27654，4月9日接觸個案27099，10日陽性確診，Ct值14.35；衛生單位匡列13位相關接觸者，案27654於可傳染期間，活動範圍包含中西區水仙宮菜市場、六興境開基開山宮保生大帝、金世界銀樓等地。

案27855為東區20多歲男性，，Ct值28.11，5日至8日足跡包含，歸仁區勝大體育用品店、東區遠東香格里拉飯店醉月樓、三角麻辣火鍋。個案7日發燒、畏寒、身體不適，9日因案27107確診而被匡列安排採檢，10日陽性確診。

案27981為北區未滿1歲無症狀女性個案、台南市個案27654親友，因4月10日接觸個案27654被匡列及安排採檢，同日陽性確診，Ct值30.9。

永康區個案28167、28168分別為20多歲女性及20多歲男性，兩人4月4日曾前往嘉義，6日至10日分別前往永康區麥味登、千香漢堡、復華夜市、7-ELEVEN、藥局；兩人於8日出現症狀，10日自行使用快篩結果呈現陽性，至醫院採檢PCR陽性確診，兩人Ct值15.89、17.31。

東區30多歲男性個案28169，本月3日曾與新北市個案27352一同前往屏東天上人間小吃部，10日出現流鼻水、鼻塞症狀，因案27855確診被匡列安排採檢，11日PCR陽性確診，Ct值18.2；可傳染期間，於南市活動範圍包含東區初麵麵食館、永康區金弘笙汽車百貨、東區台安藥局、南區麥當勞金華店。

黃偉哲市長呼籲市民，務必落實個人防疫措施，儘快完整接種COVID-19疫苗及追加劑；領取快篩試劑的民眾，務請於24時內回覆結果；尚未接種但有接種需求者，可透過台南打疫苗系統預約：https://health-reservation.tainan.gov.tw/ 。

教育局指出，台南市各學校戶外教育（如畢業旅行），以台南市所轄範圍為原則，若前往外縣市進行戶外教學，需回歸校內評估，考量風險性並徵詢家長意見，同時與得標廠商依據合約規定辦理。

衛生局長許以霖表示，台南市今年已開出163件未戴口罩、157件未採實聯制罰單。對於聽障人士及多重障礙者的居家隔離服務，市府透過手機LINE、簡訊及錄音等方式，並有區公所里幹事等提供協助。