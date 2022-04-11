再買到70萬人份新冠口服藥物　陳時中：35萬人份4~6月陸續到貨

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情嚴重，中央流行疫情指揮中心今表示，昨（10）日已與輝瑞大藥廠股份有限公司簽訂70萬人份口服藥物Paxlovid採購合約，其中35萬人份藥物將於今（2022）年第二季，約4、5、6月陸續到貨，至於前次採購20,000人份Paxlovid，尚未到貨的15,200人份，已協調兩個禮拜內到貨。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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指揮官陳時中指出，考量口服藥物較針劑具有使用便利性優勢，符合現行輕重症分流、居家照護防疫模式需要，同時參考先進國家口服藥物儲備情形，因此採購國內總人口3%數量之口服藥物，共70萬人份，其中35萬人份將於今年第二季前到貨，另35萬人份採開口式合約。

Paxlovid療效及安全性已透過動物實驗及隨機臨床試驗研究證實，且已取得英國、歐盟衛生監管單位、美國食品藥品監督管理局(FDA)多國核准緊急使用授權(EUA)，批准其有條件用於治療需具重症風險輕中度COVID-19個案，衛福部食藥署在今年1月同意依據藥事法第48條之2規定，核准其專案輸入，於發病5天內使用，可降低病情惡化轉為重症而需住院風險。

▲新冠肺炎口服藥採購、到貨說明。（圖／指揮中心提供）