12年流產13次！人妻淚求「我想當媽」結局曝...醫不忍了撂重話

▲劉女第14次懷孕，終於生下男寶寶。（圖／翻攝自極目新聞）

圖文／CTWANT

大陸武漢一名32歲劉姓女子2010年結婚後就積極備孕，不過陸續懷孕了13次卻都流產，原因是罹患系統性紅斑狼瘡，直到今年才成功生下男嬰。婦產科醫師郭娟娟表示，雖然結果是圓滿的，但劉女這樣不顧一切的生育心態不可效仿。

根據陸媒《極目新聞》報導，劉女2010年結婚不久就懷了第一個寶寶，但一家人的喜悅沒有維持很久，懷孕3個月時便不幸流產。此後劉女幾乎每年都懷孕，但胎兒都在3個月左右就流掉。2017年，劉女被診斷出患有系統性紅斑狼瘡。

醫生表示，這是一種侵犯全身各個系統的自身免疫性疾病，對懷孕有嚴重影響，這極可能就是劉女多年來反覆流產的原因，為了健康著想，建議暫時不要懷孕。

不過一心想當媽媽的劉女管不了那麼多，仍一邊接受藥物治療，一邊繼續備孕，但始終陷入流產循環，導致身體變得更加虛弱，甚至出現甲狀腺功能減退等問題。去年8月劉女第14次懷孕，懷孕到5個月時又出現出血、腹痛等不適；她到武漢大學中南醫院就醫，懇求醫師，「我想生寶寶，你一定要幫幫我。」

▲劉女非常感謝醫療團隊。（圖／翻攝自極目新聞）

幸好經過一系列治療，劉女狀況穩定，終於在今年3月剖腹產下一名早產男嬰。劉女喜獲兒子相當感動，出院前還給醫護團隊獻花，表達感激之情。

不過該院婦產科副主任醫師郭娟娟直言，雖然劉女的結果是圓滿的，但她這種生育心態不可效仿，因反覆流產對產婦的精神和身體都有很大傷害，特別是明知患有免疫性疾病卻依然不願放棄，一意孤行往往會事與願違。

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