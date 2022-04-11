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「火球」害摔車！平溪每月放3萬盞天燈　5年28次火災

平溪天燈活動寓意良好、美麗溫馨，是當地重要觀光命脈，每年可帶來上億元觀光財。（圖／黃耀徵攝）

▲平溪天燈活動寓意良好、美麗溫馨，是當地重要觀光命脈，每年可帶來上億元觀光財。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

平溪天燈寓意良好、美麗溫馨，是當地重要觀光命脈，但墜落的天燈除掛滿樹梢山區成為垃圾外，近5年間還引發28次火災，包括17次森林田野和5次民宅大火，新北市政府曾推動「天燈永續發展基金」，但基金因無強制力導致繳納意願低落，經發局後又擬定自治條例草案強制徵收，該條例卻躺在議會1年半始終沒有上路，當地住戶怨聲載道，希望別讓天燈成為「環境殺手」。

本刊調查，平溪每個月至少會施放3萬盞天燈，該處也是全台唯一允許施放天燈的地方，天燈文化成為國際級觀光地標，卻也導致不少意外，曾有機車騎士為閃避從天而降的「火球」而摔車，還有天燈掛在電線上導致延燒，甚至引發森林大火。

平溪靠著天燈文化吸引大量遊客到訪，天燈乘載遊客心願升空，墜落後卻往往成為垃圾，有店家因而發起回收活動。（圖／報系資料照）

▲平溪靠著天燈文化吸引大量遊客到訪，天燈乘載遊客心願升空，墜落後卻往往成為垃圾，有店家因而發起回收活動。（圖／CTWANT提供）

根據消防局統計，從2017年到2021年間，新北市共有28件火警是因天燈所引起，包括5次民宅火警、17次森林田野大火，以及6次資收場和空地等火災，天燈乘載著遊客心願冉冉升起，卻對附近民眾生命財產造成巨大威脅，墜落後更成為垃圾掛在樹梢山區間，對環境造成嚴重衝擊。

為了減少危害，當地業者自行發展出回收天燈框架的模式，每盞天燈收購7至10元，吸引許多民眾爭相撿拾天燈，垃圾量得到控制，平溪區公所也在2018年成立永續發展基金，由業者捐款至專戶作為災害理賠金。

但本刊調查發現，該基金沒有強制力，起初每月拿得到4萬7000元左右的捐獻，到2019年底每月僅能募得約3000元，扣掉求償案後，基金會戶頭到2019年底只剩下6000多元，這也導致該年6月房子被完全燒毀的胡姓受災戶至今仍索賠無門，民眾也面臨求償空窗期。

新北市議員劉美芳辦公室主任賴立竹表示，在他與劉美芳的大力推動下，經發局終於研擬自治條例草案強制徵收，要求業者取得標章才能販售天燈，雖然商品售價勢必提高，但能在產業、環境和安全間取得平衡，該草案於前年底擬定，至今卻仍躺在議會。

「多擱置一天，對民眾的威脅就高一分。」賴立竹提到，目前地方商家多半已同意隨標章強徵收費的方式，但自治條例遲遲不上路，民眾的安全就無法擁有保證，希望新北市政府「不要再拖」，盡快上路才能讓天燈受災戶得到賠償。

天燈引發大火燒掉老礦工胡維銘遮風擋雨的家，而他生活清貧、無力搬走，只能繼續在焦黑一片的屋子中勉強容身。（圖／黃耀徵攝）

▲天燈引發大火燒掉老礦工胡維銘遮風擋雨的家，而他生活清貧、無力搬走，只能繼續在焦黑一片的屋子中勉強容身。（圖／CTWANT提供）

新北市經發局表示，平溪區施放天燈衍生民眾的財損或環境生態影響，平溪區公所在2017年底推動「天燈永續發展計畫」，商請當地社區與商圈業者成立天燈永續發展基金，由店家自發性捐贈，用以賠償天燈致災損失，倘因於平溪區施放天燈造成的火災損害，可向公所申請補償金，由委員會審核後提撥賠償。但基金無強制力且店家繳納意願低落，基金帳戶餘額無法完全賠償受災戶。

經發局提到，為彌補天燈基金無強制性的漏洞，市府相關機關與當地社區、商圈業者與協會人士共同討論，並訂立「新北市天燈永續發展自治條例草案」，規劃新北市天燈施放永續發展及基金管理委員會，由在地業者代表、政府相關機關及專家學者組成，共同議決基金收支、保管與運用，期望透過永續發展基金保障居民安全與權益，條例草案已於2021年4月22日經新北市議會一讀決議，後將交付法規會審查。

平溪區長曾繁盛表示，舊法中沒有對天燈受災戶的賠償規定，都是由商家自願捐獻基金賠償，但這2年的生意因疫情而大受影響，商家捐獻意願大幅降低，基金目前所剩無幾，與受災戶要求的金額有極大落差，因此才訂立天燈自治條例，但該條例目前尚在議會審議中。

曾繁盛強調，區公所沒有對胡先生不聞不問，災後陸續有找多個慈善基金會介入，但事涉賠償與不動產，慈善單位不敢擅自裝修，多半是選擇捐款與給予物資，公所一直在盡心盡力照顧受災戶，自治條例通過後也將努力為他們爭取權益。

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