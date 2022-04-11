「看到天燈真的很賭爛！」平溪人50年家被燒光　悲慘現況曝

▲平溪老礦工胡維銘賴以為生的家因天燈而付之一炬，他如今只能住在冬天灌風、雨天漏水的房子中，更因求償無門而欲哭無淚。（圖／CTWANT提供）

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新北市平溪區每年都吸引數十萬遊客前往放天燈祈福，更創造上億元商機，天燈節被視為世界文化遺產而大力推廣，其背後卻藏有當地民眾說不出的心酸與苦楚。本刊接獲投訴，指天燈在2019年6月導致火災，72歲老礦工胡維銘賴以為生的家付之一炬，至今仍求償無門，無處可去的他只能繼續住在被火燒過的房子裡。

6日下午，本刊抵達胡維銘住處，在災後的2年10個月，他始終住在這個被大火焚燒過的房屋，牆壁和地板因無力修整焦黑一片，線路也被燒毀而無法接通，只能從鄰居處「借電」勉強供給生活所需，每天靠著一盞微弱而冰冷的電燈泡維持照明，冬天則有刺骨寒風從四面八方灌入，一下雨更是各個角落都在滲水，他的悲慘生活與車站旁歡欣鼓舞點燃天燈的遊客形成殘忍對比。

▲胡維銘在平溪的家居住超過50年，他2019年6月去亞東醫院裝設心臟支架，當天下午家中就起火燃燒，火調報告更確認是天燈惹禍。（圖／CTWANT提供）

「我早上才出門去裝心臟支架，下午鄰居就說房子燒起來了。」胡維銘表示，他14歲就進入礦場，心臟和肺因長年工作而受損嚴重，如今需要支架才能勉強支撐，他當天上午接到亞東醫院通知，立刻輕裝簡行前往就醫，但他還沒等到手術，就聽聞天降橫禍，賴以為生的家在自己離開沒多久便慘遭祝融。

「第二天回來看到房子被燒成這樣，根本連站都站不起來。」胡維銘說，他在這間房子住了50年，娶妻生子等人生大事都在此度過，一場大火卻奪走了他寶貴的家和回憶，他藏在鞋櫃的15萬醫療費也付之一炬，連父母親的牌位也無法繼續供奉，只能暫時安置在附近的宮廟中。

而消防局火調報告確認，災難原因是因天燈飄落進民宅中，又因燃燒未盡而導致意外，胡維銘提到，時任平溪區長陳聖聰曾拍胸保證，指「一雙鞋一條內褲」都會賠，要他放心清理現場，但最終卻連清潔費都是由里長代墊，他再自行支付。

後續的求償之路更讓這位老礦工無比心寒。胡維銘曾找人估價，指房子骨架得花費140萬元才能恢復原狀，他估算家電租金等損失，向區公所求償180萬元，區公所卻「二手一攤、直接擺爛」，平溪區天燈永續發展基金會雖是為了賠償受害者而成立，但該基金無強制力，商家繳納意願低落，至2019年底的餘額只剩6000多元，同樣無力賠償，胡維銘至今連一分錢都沒拿到。

「沒奢望過大富大貴，但這輩子也沒想到會有這麼慘的一天。」胡維銘說，藏在鞋櫃的15萬原是退休和就醫的「救命錢」，也在大火中付之一炬，他如今每個月靠著4700元國民年金過活，更因有子女奉養而無法申請低收入戶，但兒女生活同樣艱辛，他不願向孩子們開口增加其負擔，只能咬牙艱辛度日。

「錢是他們在賺，苦是我們在受，現在看到天燈真的很賭爛。」在採訪當天，本刊還在胡家屋頂上發現一顆「新掉落」的天燈，胡維銘直言，天燈宛如「不定時炸彈」，嚴重影響當地居民的生命財產安全，希望政府能重視被害者的權益，還給他一個公道。

▲天燈活動是平溪的重要經濟命脈，每年為這個小鎮帶來上億收入，卻也隱藏許多的風險和危害。（圖／CTWANT提供）

新北市經發局表示，平溪區施放天燈衍生民眾的財損或環境生態影響，平溪區公所在2017年底推動「天燈永續發展計畫」，商請當地社區與商圈業者成立天燈永續發展基金，由店家自發性捐贈，用以賠償天燈致災損失，倘因於平溪區施放天燈造成的火災損害，可向公所申請補償金，由委員會審核後提撥賠償。但基金無強制力且店家繳納意願低落，基金帳戶餘額無法完全賠償受災戶。

經發局提到，為彌補天燈基金無強制性的漏洞，市府相關機關與當地社區、商圈業者與協會人士共同討論，並訂立「新北市天燈永續發展自治條例草案」，規劃新北市天燈施放永續發展及基金管理委員會，由在地業者代表、政府相關機關及專家學者組成，共同議決基金收支、保管與運用，期望透過永續發展基金保障居民安全與權益，條例草案已於2021年4月22日經新北市議會一讀決議，後將交付法規會審查。

平溪區長曾繁盛表示，舊法中沒有對天燈受災戶的賠償規定，都是由商家自願捐獻基金賠償，但這2年的生意因疫情而大受影響，商家捐獻意願大幅降低，基金目前所剩無幾，與受災戶要求的金額有極大落差，因此才訂立天燈自治條例，但該條例目前尚在議會審議中。

曾繁盛強調，區公所沒有對胡先生不聞不問，災後陸續有找多個慈善基金會介入，但事涉賠償與不動產，慈善單位不敢擅自裝修，多半是選擇捐款與給予物資，公所一直在盡心盡力照顧受災戶，自治條例通過後也將努力為他們爭取權益。

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