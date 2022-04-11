瑞士捲咬一口！蛋糕內「3顆假牙」突掉落...當場噴血、牙齒碎一半

▲大陸有網友透過購物平台訂購瑞士捲，但居然吃到有不知從哪來的假牙，還因此咬傷自己真的牙齒。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

吃塊蛋糕卻吃到假牙！大陸廈門一名陳小姐，日前訂購了一批瑞士捲分送親友，沒想到被分到瑞士捲蛋糕的舅舅，蛋糕吃著吃著，竟然吃到蛋糕內有3顆用過而掉落的假牙，還因此嗑壞自己的牙齒，舌頭還被不知從何而來的假牙，刺到舌頭噴血。消息曝光後，網友看到照片紛紛直呼「太噁心了！」但這款瑞士捲，竟還在各大通路，持續販售中。

綜合陸媒報導指出，受害者陳小姐反映，她是於本月6日，在山姆線上購物平台下單，訂購了價值68元，折合台幣約280元的瑞士捲甜點。收到貨後她便分送親友享用。沒想到舅舅隔天一早吃蛋糕，一咬下去舌頭因為咬到異物而流血，吐出來一看，竟然是三個不知從何而來的假牙。

陳小姐強調，舅舅口腔沒有裝假牙，所以很確定咬到的假牙不是他的，應該是已經被包在瑞士捲內。她痛批蛋糕內出現假牙，「真的很噁心！」且舅舅的舌頭還被其中一顆很尖銳的假牙扎到流血，現在自己的牙齒也碎了一半。

陳小姐並附上了幾張照片，可看到假牙像是不知從哪所脫落下來，上面還沾黏蛋糕的殘渣，網友們看到直呼，「太噁心了！好想吐！」、「假牙怎麼會包在蛋糕裡？」

事後，陳小姐打電話到大陸工商局投訴，但山姆會員商店的前台副總回應，理論上不太可能有這種情況，並認為這件消費爭議與公司無關，但基於會員服務，會支付陳小姐1000元的賠償金。但即便如此，該款出問題的瑞士捲，依舊在平台上銷售，這次的爭議顯然只被當作單一事件，沒有因此被下架。

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