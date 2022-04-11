陸3月份CPI同比上漲1.5％　鮮蔬環比上漲17.2%、豬肉價狂降近5成

▲大陸3月份消費者物價指數出爐，新鮮蔬菜價格環比上漲17.2%。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家國務院統計局今（11）日公布3月份CPI（消費者物價指數）。數據顯示，3月份CPI同比上漲1.5%、環比持平。在各類商品價格變動情況方面，3月份豬肉價格下降41.4%，影響CPI下降約0.83個百分點；新鮮蔬菜價格則上漲17.2%，影響CPI上漲約0.37個百分點。

▲大陸豬肉價格持續下跌。（圖／CFP）

大陸3月份CPI中，城市上漲1.6%，農村上漲1.2%；食品價格下降1.5%，非食品價格上漲2.2%；消費品價格上漲1.7%，服務價格上漲1.1%。1至3月平均數據顯示，CPI比2021年同期上漲1.1%。

受新冠疫情影響，大陸3月份食品煙酒類總體而言價格環比下降0.3%，影響CPI下降約0.09個百分點。食品中，畜肉類價格下降24.8%，影響CPI下降約0.99個百分點，其中豬肉價格下降41.4%，影響CPI下降約0.83個百分點；鮮菜價格上漲17.2%，影響CPI上漲約0.37個百分點；蛋類價格上漲7.0%，影響CPI上漲約0.04個百分點；鮮果價格上漲4.3%，影響CPI上漲約0.09個百分點；水產品價格上漲4.2%，影響CPI上漲約0.08個百分點；糧食價格上漲2.0%，影響CPI上漲約0.04個百分點。

至於其他七大類價格環比則是六漲一降。交通通信、其他用品及服務、衣著價格分別上漲1.6%、1.0%和0.4%，生活用品及服務、居住、醫療保健價格分別上漲0.2%、0.1%和0.1%；教育文化娛樂價格則是下降0.3%。