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漢堡王加碼買1送1、必勝客買紙包飯送比薩！7大速食店優惠懶人包

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲7大速食店最新優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠、林育綾／綜合報導

周一不憂鬱！《ETtoday新聞雲》整理7大速食店最新限時優惠，不僅有漢堡王驚喜再加碼「8大人氣夯品買1送1」，另外還有麥當勞10塊麥克雞塊買1送1、必勝客買紙包飯送比薩、肯德基加1元多1件等，把握機會嗑爆4月小確幸。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞歡樂送至4月19日前有10塊雞塊買1送1。

●麥當勞
麥當勞即日起至4月19日祭出「10塊麥克雞塊買1送1」限時優惠，凡使用歡樂送網路訂餐並輸入優惠碼「10NUG」，即可享有小確幸。

▲▼漢堡王「豪氣霸王省限定優惠券」。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新「豪氣霸王省限定優惠券」狂省3000元。

▲▼漢堡王8大夯品限時加碼買1送1。（圖／業者提供）

▲加碼8大夯品買1送1。

●漢堡王
漢堡王即日起至5月29日祭出最新「豪氣霸王省限定優惠券」，這次一共有7大系列共42款優惠組合，其中，肯定要吃爆的就是買1送1，有脆洋蔥牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、薯條、辣薯球、可樂、綠茶，以及熱門推薦的煙燻辣椒脆雞堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡及煙燻辣椒10塊雞塊全買1送1，且超值早餐也推美式研磨、雞塊等買1送1，省到不行。

同步還有超俗百元起個人餐、12款雙人激省餐、6款超值選及下殺近6折的全新霸王分享餐，整張券現賺3000元。提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

另，漢堡王再驚喜宣布祭出限時加碼「8大夯品買1送1」，即日起至4月21日爽吃經典小華堡、經典脆雞堡、花生牛肉培根堡、黃金起司雙豬培根堡、4塊雞塊、大份洋蔥圈、大份薯條及大杯百事可樂通通買1送1，消費者可在自助點餐機、臨櫃、線上消費結帳時使用，每品項單筆訂單限買2份。

●肯德基
肯德基即日起推出預訂快取「加1元多1件」優惠，只要使用肯德基預訂快取服務，買XL套餐就可以用1塊錢加購「香酥脆薯」，買桶餐加1元則可再吃「咔啦脆雞」1塊。

▲▼頂呱呱連7天全品項88折。（圖／業者提供）

▲頂呱呱電子優惠券只能吃到4月15日。

●頂呱呱
頂呱呱即日起至4月15日祭出「春暖花開電子優惠券」，一共有2大限定優惠，包括地瓜薯條、阿勇雞塊、甜甜包及35元飲品享「同品項買1送1」，加碼吃「5種招牌雙拼組合下殺73折」，用百元通通有找，只要到店出示優惠券畫面即可享優惠。

▲▼必勝客推全新紙包飯系列。（圖／業者提供）

▲必勝客APP平日限定推買紙包飯送夏威夷個人比薩1個。

●必勝客
必勝客即日起至4月25日祭出平日限定「買1送1」優惠，凡周一至周五透過PK雙饗卡APP購買最新紙包飯系列就可免費多吃夏威夷個人比薩1個，數量有限、售完為止。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡最新「MOS安心取」即日起至4月30日祭出冰紅茶、摩斯咖啡多款經典商品5折起，多項人氣商品買31送31，還有大份量組數優惠如買50送50、買100送100、買200送200等，可跨店分批取、轉贈親友。

●拿坡里
拿坡里近日推出新品「老饕三角骨」，將肉質鮮嫩的三角骨進行酥炸後，打造外酥內嫩的罪惡口感，接著灑上秘方胡椒粉，大口咬下鹹香好吃，即日起於全門市開賣並祭出限時8折嚐鮮價。

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