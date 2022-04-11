超商才吃得到！鬍鬚張「招牌香腸魯肉便當」驚喜變身飯糰了

▲超商搶吃「鬍鬚張香腸魯肉飯糰」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

早餐就能吃鬍鬚張了！近來有超商攜手魯肉飯連鎖業者「鬍鬚張」，打造最新鮮食選擇，特意把招牌香腸魯肉便當變身「香腸魯肉飯糰」，大口咬下可是能吃到傳統香腸搭配粹魯的罪惡美味，還夾進酸菜等配料，滿足到不行，即日起正式開吃。

▲飯糰裡頭夾了整根傳統香腸。

看準台人熱愛吃早餐，OK mart找來「鬍鬚張」合作推出最新聯名鮮食「鬍鬚張香腸魯肉飯糰」，是以店內招牌香腸魯肉便當作為原型，製成單手即食、方便享用的飯糰新選擇，而且一次就能吃到士林傳統香腸、粹魯飯罪惡美味，使用香腸、特選上等「禁臠豬肉」製成黃金比例，精心熬煮6小時迷人粹魯，再搭配酸甜酸菜，大口咬下鹹香又涮嘴，即日起全台門市開吃，上班族肯定要嚐鮮。

▲萊爾富攜手寬心園推出4款蔬食新品 。

另，萊爾富近來也攜手台灣蔬食品牌「寬心園」，獨家推出4款蛋奶素可吃的蔬食新品，首推「極品X.O醬三角飯糰」，海鹽壽司飯搭配極品素X.O醬素肉，內餡還能吃到鮮香菇絲、杏鮑菇絲、乾豆皮等配料，微辣口感超涮嘴，另一款為「客家小炒飯糰」，是以紫米飯糰為基底加上黃豆醬提味的組合。

再來的「寬心若燥飯」配菜超豐富，有茄汁豆包、高麗菜、香菇筍干和花椰菜等，當作午、晚餐肯定超滿足，喜愛清爽口感的則激推「多彩香梅天使涼麵」，嚴選天使麵加上特調香梅醬汁，口味酸甜清爽，即日起正式登場，至5月3日止凡購買指定寬心園品項加10元還能多喝原萃日式綠茶。

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