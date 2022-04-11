羅智強體驗桃園通勤族感受　網友抱怨「中壢交通有名的塞、亂」

▲羅智強由梁為超陪同，體驗桃園通勤族感受。（圖／擷取自羅智強臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

擬爭取國民黨提名參選2022桃園市長選戰的台北市議員羅智強，11日由同黨籍的桃園市議員梁為超陪同，一早由中壢搭乘台鐵火車到台北市議會上班。羅智強臉書Po出此一訊息不久，即有網友向其抱怨「中壢交通是有名的塞、有名的亂；客運司機的品質參差不齊，發車時間不精準，捷運蓋在沒有人群的路線不實用，通勤族很辛苦…」。

羅智強表示，由於他的議會工作還在，所以未來也會用通勤的方式，從桃園通勤到台北上班，會從不同區出發，也會用不同的交通工具通勤到台北上班，如此才能完整的體會並建立「桃園通勤+」的政見構面。

羅智強提到，將來若有幸當桃園市長，會成立「桃園通勤優化」專案小組，針對桃園通勤族所遇到的需求及問題，將這些問題優化並改善，打造首都級的桃園通勤品質與環境。

羅智強說，今天他從中壢出發到台北，通勤時間大約為1個半小時，來回估3小時，所以通勤族非常的辛苦；作為一個市長的擬參選人，身為一個志於當桃園市長的他，身體力行的去體會通勤族的辛苦，才能夠將心比心，提出對桃園通勤族的最好政策。

陪同羅智強的國民黨籍桃園市議員梁為超表示，基層的民意代表對於桃園未來的選情感到相當憂心，並強調桃園市的母雞什麼時候才能出現？我們在地有很多優秀的立委，例如魯明哲、萬美玲、呂玉玲，還有羅智強未來有機會投入桃園選戰的話，梁為超認為，在地民意代表要的是最強的母雞，透過公平的機制，我們在地的民意代表絕對是全力支持。