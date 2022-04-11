中央推輕症居家照護　游淑慧提3質疑：民眾接受跟確診者同住嗎？

▲台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）



記者杜冠霖／台北報導

本土疫情延燒，為因應醫療量能問題，指揮中心規劃如果單日確診人數超過1500人，將啟動輕症在宅照護計畫，而新北市最先表達有意願進行試辦。北市議員游淑慧提出三項質疑，包含民眾是否接受讓確診者在社區、醫療廢棄物如何收取、確診者若數量過多如何管理，游更表示，這政策應叫在家康復，不是居家照護，「我們準備好了嗎？」

對於在宅醫療，新北市長侯友宜表示，近期新冠疫情確診者多為輕症及無症狀，此次市府團隊推出居家照護計畫，不僅能夠將醫療量能留給中重症患者及高風險個案，同時落實輕症及無症狀患者的生活及關懷照護，是讓市民生活回歸常態的必要之路。

對此，游淑慧指出，過去曾實施「返國者」居家檢疫、在家隔離，然而這種隔離只是屬於預防性的措施，隔離者並不等於確診者，風險較小，「但現在直接把確診者放在社區、大樓裡面，風險完全不一樣。尤其雙北這麼多大樓住戶密集的區域。」

對於居家照護政策，游淑慧也列出三點質疑：

第一，民眾的心理準備好了嗎？能不能接受讓更多的確診者混雜在社區同住，尤其是風險較大的人口稠密的都會區。

第二，在家康復的確診者，他們醫療廢棄物的收取管道準備好了嗎？ 確診者使用過的廢棄物（垃圾），仍具有傳染可能，怎麼樣家戶單獨收集，是一個考驗。

第三，在家康復的確診者，一旦數量龐大，過去利用手機設定「電子圍籬智慧監控系統」，還有效嗎？

游淑慧指出，過去居家隔離者就常常被發現自行外出， 讓社區和里長虛驚一場，但他們畢竟不是確診者，勸說返家即可。但未來如果大量確診者在家康復，那怕只是走出門口、搭乘電梯，都有可能造成傳染。而即便有手機設定「電子圍籬智慧監控系統」，如果監控的人數龐大，警方得撥出多少人力在監控確診者？

對於在宅醫療，游淑慧表示，其實，去年疫情時，已經出現病房不足，輕症者入住專責防疫旅館、等待康復的狀況，「當時許多醫生專家就建議政府應該設立輕症恢復園區，讓輕症者統一入住。如果不想稱呼方艙醫院，就叫愛心防疫輕症恢復園區。但同樣又虛耗一年，大海嘯再次到來後，又繞回老問題。」