　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

低胸正妹入住「沒帶行李」！房內頻傳嬌喘聲　高雄極樂旅店曝光

記者許宥孺、莊智勝／高雄報導

去年8月份雖全台已降級為二級警戒，但疫情之下娛樂業仍未解封，高雄市警方加強旅宿業稽查時，意外發現新興區一處旅店有穿著清涼的女子頻繁進出，但卻未攜帶隨身行李，懷疑不單純，警因此突襲臨檢，當場逮獲3對男女正在從事性交易；該旅店櫃台人員吳女也因涉嫌媒介性交易，遭高雄地院依妨害風化判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

▲▼旅店連結。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲眼睛的警方發現數名穿著清涼的正妹頻繁出入旅店，但卻未攜帶行李，直覺有異。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄警方110年8月12日下午正在執行防疫稽查工作，但眼尖的員警卻發現，新興區民主路一家旅店，有數名打扮入時清涼的正妹頻繁進出，但卻都沒有帶行李，直覺行跡異常，恐有內情。

專案人員避免打草驚蛇，約待了20分鐘才進入旅店臨檢，並在每一間房門外探查，發現有3間房間傳出男女交談聲、喘息聲，其中1間還有沖澡聲音，一入內當即查獲3對男女正在從事半套、全套性交易，女子坦承以1600元至4000元不等價錢收費性交。

警方也在房間內查獲使用過的保險套，性交易金額5600元，6人訊後依違反社會秩序維護法移請裁罰；而在該旅店擔任櫃檯的吳女(52歲)也遭送辦，檢警查出，吳女先前就曾因媒介性交而遭判刑3月，但事後仍重操舊業，持續在旅店擔任櫃台，當有男客上門時即詢問「要不要叫小姐」，並連繫應召女前來，告知男客所在房號，每媒介一次性交易，吳女即可從中獲得1200元分利。

高雄地院法官審酌，吳女為圖營利，媒介、容留成年女子與他人性交，並從中牟利，造成社會風氣敗壞，惟念其坦承犯行，犯後態度尚可，因此依妨害風化判刑6月，得易科罰金18萬元。

▼警方入內當場逮獲3對男女正在從事性交易。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼旅店連結。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼旅店連結。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼旅店連結。（圖／記者許宥孺翻攝）

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

►超美3D蕾絲內衣，3套才868元！

ET快訊
低胸正妹入住旅館「沒帶行李」！　房內頻傳嬌喘聲
脫口《全明星》第4季開播時間！　徐展元連2次發文全說了
俄羅斯大兵性侵1歲女嬰！　變態行徑引發眾怒
《炮仔聲》女星挺白狼後「公開道歉」！　強調正義直白…網友怒譙
下跪陳情阿妹小巨蛋演唱會太震　里長關臉書Google剩1.2
快訊／又快又強！大谷翔平擊球初速破個人紀錄　「像火箭一樣」
本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

低胸正妹入住「沒帶行李」！房內頻傳嬌喘聲　高雄極樂旅店曝光

台中男裹白被單慘死　小40歲嫩妻狂說謊藏驚人隱情

這輛賓士太可疑！警攔下查獲海洛因　駕駛突翻白眼倒地：我癲癇

台南年輕人跟老人「收夜市保護費」　被拒絕當場翻桌扭打

快訊／台北橋晚間驚傳1人落水　緊急搜救中

志航基地20歲士兵失蹤7天！警聽「大量蒼蠅振翅聲」找到遺體

張安樂硬闖管制區「4人交保」！　2人移送少年法庭

北港陣頭鬥毆15人交保！嚴防進香衝突　雲林檢警加派警力維安

美術系男大生捷運站點火燒2台單車　詭辯「我是要點香菸」

這次不給交保！台南安全帽大盜一偷再偷　法院裁准羈押　

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

借哺乳室被拒公審北捷站務員　批「爽當員休室」遭網狠打臉

網紅用嗩吶吹奏五首經典歌　《如果可以》竟變出殯神曲！

阿北「遭長髮女跟蹤」以為見鬼　嚇壞求助警！她：只是覺得好玩

張惠妹揪歌迷合唱「媽媽是《五燈獎》戰友」　30年前PK緣分...她笑：謝謝讓我進入歌壇

隔486天相見！邊境開放急回家　阿金見主人歸來激動撲倒：想你

低胸正妹入住「沒帶行李」！房內頻傳嬌喘聲　高雄極樂旅店曝光

台中男裹白被單慘死　小40歲嫩妻狂說謊藏驚人隱情

這輛賓士太可疑！警攔下查獲海洛因　駕駛突翻白眼倒地：我癲癇

台南年輕人跟老人「收夜市保護費」　被拒絕當場翻桌扭打

快訊／台北橋晚間驚傳1人落水　緊急搜救中

志航基地20歲士兵失蹤7天！警聽「大量蒼蠅振翅聲」找到遺體

張安樂硬闖管制區「4人交保」！　2人移送少年法庭

北港陣頭鬥毆15人交保！嚴防進香衝突　雲林檢警加派警力維安

美術系男大生捷運站點火燒2台單車　詭辯「我是要點香菸」

這次不給交保！台南安全帽大盜一偷再偷　法院裁准羈押　

衛星影像曝「俄軍13公里車隊」集結！　揭大軍挺進方向

藍寶堅尼打雙黃燈停路中央　駕駛誤判撞上遭告討863萬元

低胸正妹入住「沒帶行李」！房內頻傳嬌喘聲　高雄極樂旅店曝光

烏克蘭戰事瀕升級！　北約被拖下水「3種劇本」曝光

大谷＋佐佐木「160火球組合」　韓媒：日本經典賽很強

台中男裹白被單慘死　小40歲嫩妻狂說謊藏驚人隱情

NBA首位外籍年度得分王　大帝恩比德30.6分榮耀登基

瘋電影／救命緝約　任何理由殺人從來就不是一份好工作

+431！他曝本土稍降2原因　點名這縣市「讓人放心不少」

牛奶過期還能喝？3方法「秒測變質沒」　延長保存期限看這邊

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

社會熱門新聞

兵失蹤7天！警聽蒼蠅振翅聲找到

年輕人收保護費被拒　翻桌打老人

即／高雄工廠冰櫃不明冒煙　他一掀開驚見妻陳屍

屏東「天上人間」多好玩？5原因讓人進去不想出來

跟正妹約砲！3男摸黑爽玩17次　隔天下體摸到屎崩潰

志航基地士兵失聯7天陳屍草叢　家屬質疑不單純

屏東「天上人間」沒營業　警大規模查8大行業

警攔賓士查獲海洛因　駕駛癲癇突發作送醫

張安樂硬闖大甲媽祖管制區爆衝突　顏清標說話了

台北橋驚傳1人落水　緊急搜救中

大甲媽遶境經過民生地下道　顏清標說話了

生子送北海道屋　億元男徵婚8女喊「yes」

建商老董亂倫小姨子40年　還讓孫子喊她媽

台北女灑738萬！15個愛馬仕全是假貨

更多熱門

相關新聞

「本校有確診個案」！高雄1國小停課

「本校有確診個案」！高雄1國小停課

又一校停課！高雄市疫情延燒，光華國小10日晚間9點42分在官網宣布防疫資訊，內文提及「本校有確診者」，504班有31名師生被匡列為居隔對象，4月26日復課。另有154名師生被匡列自主健康管理，最快在4月15日解除監測。

高雄男確診康復卻「舉弱」　醫曝關鍵

高雄男確診康復卻「舉弱」　醫曝關鍵

即／「2天4確診」　高雄不明感染源另人憂

即／「2天4確診」　高雄不明感染源另人憂

即／中油林園廠員工確診　密切接觸者70人採檢中

即／中油林園廠員工確診　密切接觸者70人採檢中

即／高雄又有不明傳播鏈　國小童1家5人確診

即／高雄又有不明傳播鏈　國小童1家5人確診

關鍵字：

高雄旅店

讀者迴響

熱門新聞

網爆「武漢全市核酸中」深夜照曝光

小巨蛋里長下跪　Google剩1.2顆星

童遭三秒膠噴眼！媽救援舉動害慘他

本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

兵失蹤7天！警聽蒼蠅振翅聲找到

馬勒卡今將轉中颱「吞掉梅姬」　變天時間曝

熱褲妹「13秒下車畫面」讓網狂重播

直擊Lulu「當眾下跪道歉」張小燕

年輕人收保護費被拒　翻桌打老人

220萬女神網紅怒控男友偷吃閨蜜

鞋子撕開竟藏電路板　網解答真相

「醫師我好累」3倦怠有1情況快就醫

全家陰性要被帶去方艙！上海女「錄音力抗」老公哭慘

月薪破10萬又合法　工作有哪些

《全明星》粿粿宣布懷孕！喜迎女寶

更多

最夯影音

更多
搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉

搶轎大甲媽「驚見本土劇女星」在場護白狼　PO影控警「拿槍指未成年」...網怒打臉
崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

崔泰俊娶走朴信惠「我變國民逆賊」　《第六感》話太多...劉在錫替他冠妻姓XD

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

家有5寶！1歲娃輪接4哥下課　11歲二哥見妹霸氣單手抱回家

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

孫女用APP讓外公遺照動起來　回憶湧現！外婆、媽媽秒泛淚

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

第一次坐男友車顧及形象！ 交往數月腳直接放儀表板上

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面