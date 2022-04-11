低胸正妹入住「沒帶行李」！房內頻傳嬌喘聲　高雄極樂旅店曝光

記者許宥孺、莊智勝／高雄報導

去年8月份雖全台已降級為二級警戒，但疫情之下娛樂業仍未解封，高雄市警方加強旅宿業稽查時，意外發現新興區一處旅店有穿著清涼的女子頻繁進出，但卻未攜帶隨身行李，懷疑不單純，警因此突襲臨檢，當場逮獲3對男女正在從事性交易；該旅店櫃台人員吳女也因涉嫌媒介性交易，遭高雄地院依妨害風化判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

▲眼睛的警方發現數名穿著清涼的正妹頻繁出入旅店，但卻未攜帶行李，直覺有異。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄警方110年8月12日下午正在執行防疫稽查工作，但眼尖的員警卻發現，新興區民主路一家旅店，有數名打扮入時清涼的正妹頻繁進出，但卻都沒有帶行李，直覺行跡異常，恐有內情。

專案人員避免打草驚蛇，約待了20分鐘才進入旅店臨檢，並在每一間房門外探查，發現有3間房間傳出男女交談聲、喘息聲，其中1間還有沖澡聲音，一入內當即查獲3對男女正在從事半套、全套性交易，女子坦承以1600元至4000元不等價錢收費性交。

警方也在房間內查獲使用過的保險套，性交易金額5600元，6人訊後依違反社會秩序維護法移請裁罰；而在該旅店擔任櫃檯的吳女(52歲)也遭送辦，檢警查出，吳女先前就曾因媒介性交而遭判刑3月，但事後仍重操舊業，持續在旅店擔任櫃台，當有男客上門時即詢問「要不要叫小姐」，並連繫應召女前來，告知男客所在房號，每媒介一次性交易，吳女即可從中獲得1200元分利。

高雄地院法官審酌，吳女為圖營利，媒介、容留成年女子與他人性交，並從中牟利，造成社會風氣敗壞，惟念其坦承犯行，犯後態度尚可，因此依妨害風化判刑6月，得易科罰金18萬元。

▼警方入內當場逮獲3對男女正在從事性交易。（圖／記者許宥孺翻攝）