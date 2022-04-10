「月薪破10萬」又合法的工作有哪些　網點出3類：年薪逼近千萬

▲月薪10萬以上又不觸法的工作有那些，眾人點出3類工作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣近年萬物齊漲，特別是房價令許多人望而卻步，甚至影響到結婚生子的意願。一名網友在Dcard表示，他最近經常聽到有許多領10萬元以上高薪的人喊「不敢買房、不生小孩」，讓他好奇，社會上月薪10萬以上的工作究竟有哪些，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard以「月薪10萬以上的工作」為題，表示最近一直在新聞看到，月薪40萬不敢買房、月薪20萬養不起小孩等相關訪問，但根據行政院主計處最新統計，月薪10萬元已是經濟狀況相當良好的等級了，也讓他好奇，若在正常、不觸法的情況下，「月薪10萬以上的工作有哪些」。

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▲網友回答，「跑船，然後想辦法考上引水人，月薪50UP，達到百萬都不是問題，年薪有機會破千萬」。（圖／航港局授權提供）

其他網友看了貼文後紛紛舉例，大多可以分成3類，包含「跑船啊，我身邊跑船的朋友都很賺，只是很辛苦」、「跑船，乙級船員一個月破10萬，如果想讀點書就去考甲級船員，出來一個月14萬起跳」、「跑船，然後想辦法考上引水人，月薪50UP，達到百萬都不是問題，年薪逼近千萬」。

還有人說「市場賣肉賣菜，只要有門路，都很賺」、「我是自己種鳳梨、荔枝、龍眼，然後路邊擺攤賣，一部分寄到北農賣，年淨收100萬以上」、「市場自己送貨，年收250左右，早睡早起」、「我有親戚賣菜跟蔬果算中盤，每年努力三、四個月就有百萬了，但要非常努力，日夜可能會顛倒那種」。

另外還有人舉科技業「前段的科技業工程師，外行也知道的就聯發科和最近新聞的聯詠，不過我認識科技業的 PM 也能拿到這樣數字」。但也有人說，「其實從事需要專業知識和技能的，月薪就很容易破百，像是地政士、建築師、會計師、工程師、水電工或運動員，但真的要很頂端」。

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