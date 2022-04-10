曾親手送她坐5年牢！尹錫悅證實將拜會朴槿惠　能否化解仇恨成焦點

▲尹錫悅透露，擬將於12日下午與前總統朴槿惠會面。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統當選人尹錫悅預計本周起將南下巡訪大邱市、慶尚北道。在此之際，外界相當期待尹錫悅是否撥空造訪前總統朴槿惠位於大邱市達城郡的私宅，而尹錫悅、朴槿惠的會面是否讓兩人先前的「新仇舊恨」一筆勾銷、對南韓政壇將釋出何種訊息，也是眾所矚目的焦點。

根據《韓聯社》，尹錫悅今（10）日在位於首爾市鐘路區通義洞的總統事務交接委員會，向現場記者們透露他的大邱巡訪計畫，證實將會於12日下午2時至4時之間會見前總統朴槿惠。

▲朴槿惠位於大邱市達城郡的新住宅。（圖／達志影像）

據悉，尹錫悅過去身為檢察官時，曾於2016年接下崔順實特檢偵查隊長一職，主導偵辦朴槿惠、崔順實所涉及的閨蜜門干政案，文在寅2017年5月當選南韓總統後，獲提拔升任為首爾中央地檢長，在判處朴槿惠重刑上起到關鍵作用，因此尹、朴兩人可以說是在此案結下孽緣。

爾後，尹錫悅因為文在寅政府推動「檢警改革」、偵辦時任法務部長曹國，在請辭檢察總長前先後與2任的法務部長秋美愛、朴範界起嚴重衝突，甚至一度遭到秋美愛以法務部長的職權命令停職處分，成為推動尹錫悅投入最大在野黨「國民力量」的因素。

尹錫悅代表被歸類為保守派陣營的最大在野黨「國民力量」參選總統時，其過去主導偵辦朴槿惠案件的尷尬身份，一度成為保守派陣營將走向分裂、亦或團結彼此的關鍵。

▲南韓前總統朴槿惠近日拍攝影片，呼籲支持柳榮夏參選大邱市長。（圖／翻攝自YouTube）

朴槿惠入獄後長期倚靠心腹兼辯護律師柳榮夏（유영하），此次朴槿惠於去年底獲得文在寅政府特赦、今年3月底從三星首爾醫院出院回到大邱私宅後，柳榮夏計畫參與國民力量大邱市長候選人的初選。對此，朴槿惠近日拍攝影片，呼籲大邱市民能給予柳榮夏支持，遭外界質疑是否欲在私宅將觸手伸至地方政治。

報導指出，尹錫悅所主導的總統職位交接委員會副委員長權寧世（권영세）在這段期間經常與柳榮夏取得聯繫，為尹錫悅、朴槿惠會見一事進行檯面下的協商。

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