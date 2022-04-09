南韓赴台搜救直升機失事墜毀！尋獲最後一名失蹤隊員　遺體卡機艙

▲載有6名南韓公民的船隻KYOTO 1號在台灣澎湖海域遇難失蹤。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

一艘載有6名南韓籍公民的船隻「KYOTO 1號」從釜山港出發，原本預計抵達印尼巴丹港，豈料卻於7日上午9時50分在台灣澎湖海域遇難失蹤，南韓當局接獲通報後旋即派遣海警直升機前往救援，沒想到卻墜毀在馬羅島西南方370公里處的海域。南韓當局今（9）日上午在海底58公尺處尋獲直升機失蹤隊員的遺體。

根據《韓聯社》，南韓海警表示，海軍深海潛水師9日從上午11時9分起以2人2組的方式潛入海底展開搜索，經過9分鐘後，終於在海底58公尺處的墜毀直升機機身內，找到隸屬於南海地方海洋警察廳的42歲航空隊員車柱日（차주일，音譯）的遺體，從屍體上的制服名牌確認死者身份，證實為該架直升機最後一名的失蹤隊員。

濟州海警於9日中午12時56分將車柱日警長的遺體轉交給海軍，並透過直升機運返至釜山的靈堂。海警於9日清晨5時15分透過水下探測載具（ROV），找到墜毀後沉至海底58公尺處的直升機。

據悉，該架直升機原定飛往台灣澎湖的事發海域進行搜救作業協助工作，將投入搜救的6名中央海洋特殊救助團的隊員送至漂浮在海上的警備艦艇3012艦，卻在補充完航空燃油後準備飛回濟州機場時，於昨（8）日凌晨1時32分墜毀，距離起飛只距30至40秒鐘。

該架直升機載有4名海警，包括失蹤後被尋獲遺體的警長車柱日、47歲的機長崔某警監、51歲的副機長鄭斗煥（정두환，音譯）警衛、27歲的電探士黃賢俊（황현준，音譯）警長。在該架直升機墜毀後，海警3012艦先後成功尋獲崔某、鄭斗煥、黃賢俊，雖將3人緊急送醫搶救，最後還是只剩機長崔某生還。

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