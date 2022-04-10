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南韓尹錫悅政府內閣逐漸明朗！　首提名8位部處長人選

▲▼尹錫悅10日下午提名內閣8位部處長人選。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅10日下午提名內閣8位部處長人選。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統當選人尹錫悅今（10）日下午公佈新政府內閣名單的8名人選，包括副總理兼企劃財政部長、國防部長、國土交通部長、備受爭議的女性家族部長等，其中尹錫悅提名的新任國防部長李鐘燮曾擔任聯合參謀本部韓美聯合防衛促進團長；而被提名為國土交通部長的元喜龍曾擔任濟州道知事。

根據《韓聯社》，尹錫悅政府的內閣名單人選輪廓逐漸明朗化，繼先前公佈提名韓悳洙為新任國務總理後，尹錫悅10日下午首先公佈內閣8位部處長的名單，包括副總理兼企劃財政部長、國防部長、國土交通部長（管控房價有關）、女性家族部長、科學技術情報通信部長、文化體育觀光部長、保健福祉部長、產業通商資源部。

首先是有「經濟司令塔」之稱的經濟副總理兼企劃財政部長一職，尹錫悅最終決定提名正統經濟官僚出身的秋慶鎬（추경호），秋慶鎬為現任國會議員（國民力量黨），不僅具有基本的經濟知識、且擁有豐富的議政經驗。尹錫悅期盼，秋慶鎬能奠下讓南韓經濟再度起飛的基石，同時與國會順利溝通。

尹錫悅提名前聯合參謀本部次長李鐘燮為新任國防部長，李鍾燮曾是聯合參謀本部韓美聯合防衛促進團長，在美韓國防安全同盟發展上有一定貢獻，「他在軍事作戰、國防政策領域上擁有卓越的能力，備受肯定。」

高漲的房價成為決定總統大選勝敗的關鍵議題，民眾期盼能透過「政黨輪替」來穩定房市。對此，尹錫悅提名在國民力量黨內頗具聲望、曾擔任濟州道知事的元喜龍（원희룡）為新任國土交通部長，「不動產政策是民生經濟的核心所在，元喜龍對此有充分理解，能夠向住房需求高的地區充分供給住宅、穩定房市。」

至於尹錫悅選前曾承諾將廢除女性家族部，10日下午他也提名經濟學者、前國會議員金賢淑（김현숙，新世界黨，國民力量前身）為新任女性家族部長，為尹錫悅內閣名單目前唯一一名女性成員。金賢淑擔任第19屆國會議員時，曾以女性家族委員會幹事的身份熟稔女性家族部的業務；尹錫悅參選時，為其策劃兩性、家庭政策。

另外，尹錫悅提名首爾大學半導體共同研究所長李宗昊（이종호）為科學技術情報通信部長；提名韓媒《中央日報》資深記者出身的朴普均（박보균）為文化體育觀光部長；提名慶北大學附屬醫院前院長鄭鎬永（정호영）為保健福祉部長；提名韓國科學技術院（KAIST）教授李昌洋（이창양）為產業通商資源部長。

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