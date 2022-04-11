夫婦球聚打破南投286天零確診　衛生局讚妻「一動作」：超警覺

▲南投確診夫妻檔無論有無症狀都落實居家隔離，有效阻絕社區傳播鏈。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投一對中年夫婦因3月底赴新竹參加球聚，遭傳染新冠肺炎，也使「全台最後淨土」相隔286天後失守；南投縣衛生局指出，當丈夫被匡列為密切接觸者、隨後也出現咳嗽症狀，其妻未出現症狀仍偕夫落實居家自主隔離，即使後來2人雙雙確診，卻有效阻絕社區傳播鏈，高度警覺心令人激賞。

南投縣衛生局長陳南松表示，10日公佈案27290、案27375兩例確診個案，分別為51歲男性和50歲女性的夫妻檔，丈夫3月29日曾與新竹市確診個案24474接觸，4月3日當天接獲竹市衛生局通知匡列起，就與其妻確實居家隔離，至4月9日整整一周足不出戶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼南投縣衛生局昨公開說明最新確診個案。（圖／南投縣政府提供）

陳南松說，案27290於4月9日主動聯繫衛生局，表示7日開始有咳嗽症狀，縣府衛生局立即安排夫婦倆至醫院採檢PCR，結果皆為陽性、CT值分別為24和24.8，2人均已入住集中檢疫所。

難得的是，案27375從頭到尾都無任何臨床症狀，卻仍保持高度警覺心，與丈夫落實居家隔離，因此2人足跡僅有接獲匡列通報前的4月2日中午到草屯人本自然餐廳用餐及南投酒廠購物，經匡列餐廳員工13人及家屬1人採檢，14人PCR皆陰性，已列自我健康管理，人本自然餐廳及南投酒廠也已完成內部環境清消，並無擴大傳播情況。