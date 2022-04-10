台南更正+18！「補習班恐怖1傳7」美語師曾赴奧斯卡　7學童染疫

▲台南市長黃偉哲。（圖／翻攝黃偉哲臉書）

記者莊智勝／台南報導

中央流行疫情指揮中心今(10日)公布新增本土431例，其中原CDC記者會公布台南市新增20例，但市長黃偉哲指出，其中有2例戶籍地登記錯誤，分別轉發回台北及屏東，因此今台南市新增本土更正為18例；值得關注的是，曾有花蓮奧斯卡足跡的美語老師在感染後於不知情的情況下仍到補習班上課，導致7名12歲以下學童染疫，目前市府已經緊急進行匡列。

黃偉哲指出，奧斯卡傳播鏈中，有3對高科技外籍工程師與家屬前往花蓮奧斯卡餐廳用餐，6人中有5人染疫，除了一名工程師外其餘5人全確診；其中一名工程師的太太在台南某美語補習班教課，染疫後仍於不知情情況下上課，導致7名國小學童確診，該起群聚直到一名學童發燒就診後採檢陽性才因此曝光。初步了解，確診7同分佈3所學校，目前雖然其他接觸學生一採為陰性，但後續仍需持續觀察。

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此外，雅閣傳播鏈也有新增確診者，一名女子曾前往高雄拜訪親友因而染疫，一家3口全確診，返回台南後又傳染給婆婆；而另一傳播鏈為北部群聚案，北部一確診者到台南拜訪親戚，結果導致一家人包括阿公、阿嬤、爸爸、媽媽以及2個孩子全數確診，一家6口無一倖免。最後一傳播鏈則是安南國中學生確診，目前還在疫調中。