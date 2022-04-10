香港死亡病例破8千例　「沒打疫苗佔7成」打滿3劑僅佔1%

▲香港第五波疫情造成上百萬人確診，數千人死亡。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港第五波疫情已造成超過8000人病逝，根據香港衛生防護中心上周五公布的報告，死者之中有超過70%都沒打過疫苗。另外，香港中大呼吸系統科講座教授許樹昌警告，香港6至9月可能出現第六波疫情，建議高風險族群應接種第4劑疫苗。

報告顯示，香港第五波疫情死者的年齡中位數為86歲，約5成半是養老院長者，9成為慢性病患者。其中7成4沒有接種過疫苗，已接種1劑及2劑者分別佔1成4、1成1，打滿3劑的死者則只有1%。

香港目前只有科興疫苗及BNT疫苗可選擇施打，根據報告，接種1劑科興及BNT的整體死亡率有很大差別，接種1劑科興的死亡率為1.28%，接種BNT則為0.21%，相差5倍。不過，接種2劑、3劑之後，兩者死亡率差距就大幅縮小，分別為0.31%比0.04%以及0.04%比0.02%。

香港中大呼吸系統科講座教授許樹昌接受《星島日報》訪問時表示，科興要打滿3劑才算是完成接種，數據顯示接種3劑的死亡率大幅下降，未接種第3劑的市民應盡快接種，以加強保護能力。

許樹昌指出，現在香港為市民接種的是第一代疫苗，只針對前年流行的病毒株，對目前流行的Omicron功效會大大減低，預料香港今年6至9月可能出現第6波疫情，建議高風險族群應接種第4劑疫苗。