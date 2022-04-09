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大甲媽起駕　信徒不能遶境也要買...文創爆款賣到斷貨！

▲大甲媽起，信徒不能遶境也要買「文創爆款賣到斷貨」。（圖／鎮瀾買足提供）

▲大甲媽起駕，信徒不能遶境也要買「文創爆款賣到斷貨」。（圖／鎮瀾買足提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

2022大甲媽遶境8日晚間起駕，進行9天8夜行程，徒步經過台中、彰化、雲林、嘉義等地。信徒們「與神同行」，也帶動媽祖遶境商機，今年雖疫情嚴峻，許多人改看線上遶境，但買氣仍暢旺！大甲媽祖線上購物「鎮瀾買足」統計，今年最熱門還是線上代辦豬羊份，外地信眾能上網登記。今年受疫情影響下單量比往年飆升1.5倍，另外包括今年限量版的虎紋符令涼感巾、迷你紅菱帽釦更是賣到斷貨！

▲大甲媽起，信徒不能遶境也要買「文創爆款賣到斷貨」。（圖／鎮瀾買足提供）

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▲今年最熱門還是線上代辦豬羊份，外地信眾能上網登記。

鎮瀾宮每年都會推出媽祖周邊文創商品，許多新品一上架就被秒殺。今年適逢虎年，廟方推出官方限定版虎紋符令涼感巾，原本備貨1000條，後續再追加3000條依舊賣到斷貨！廟方透露，毛巾是信徒步行時必備小物，加上天氣熱，也讓涼感巾需求大增，最重要的是今年適逢虎年，特別的虎紋版本很受年輕人青睞，相當搶手。

▲大甲媽起，信徒不能遶境也要買「文創爆款賣到斷貨」。（圖／鎮瀾買足提供）

▲迷你紅菱帽釦也是今年信徒的「爆款」小物。（圖／鎮瀾買足提供，下同）

除了涼感巾之外，迷你紅菱帽釦也是今年信徒的「爆款」小物。廟方表示，紅菱具有驅邪擋煞的作用，今年推出迷你帽釦版的，信徒可以釦在秩序帽上，新品一上架就被秒殺，多次追加也都搶購一空。

另外，不少人沒時間一一搶購，想一次擁有的人也不少，廟方也推出「鎮瀾宮壬寅年遶境大禮包」，當中包括過爐壓轎巾、過爐壓轎大紅菱、過爐祈福加持文昌鉛筆、過爐祈福加持2B鉛筆、正官方報馬仔加持姻緣線、限定版虎年進香旗吊飾、神童加持團隊平安糖以及遶境進香壓轎金紙等，也成為暢銷榜上名單。

值得一提的是，許多廠商不僅每年花盡心思設計大甲媽相關文創商品，更秉持媽祖博愛及普渡眾生的精神，常年持續捐款給兒童家園，為善不欲人知。

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