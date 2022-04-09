台南市野鳥學會「環頸雉西瓜節」活動　100顆西瓜全數售罄

▲台南市野鳥學會上午在台南歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「環頸雉西瓜節」活動，獲民眾以實際行動支持友善耕作，100顆西瓜全數售罄。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市野鳥學會9日上午在台南歸仁區台糖沙崙農場，舉辦「環頸雉西瓜節」活動，邀請民眾認識沙崙農場的豐富生態，現場提供「友善環頸雉西瓜」讓民眾自由購買，以實際行動支持友善耕作，100顆西瓜全數售罄。

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台南鳥會感謝歸仁區魏文貴區長及南關社大許耿肇老師，到現場參與這次活動。這次活動林務局特別提供80本草鴞筆記本做為贈品限量贈送，吸引超過百位民眾到場共襄盛舉。

台南鳥會指出，台南沙崙農場總面積951公頃，擁有豐富的草原生態，是台灣西部環頸雉族群最穩定、最容易觀察的地方。活動安排資深鳥友定點和帶領沿途賞鳥，帶民眾認識棲息在沙崙的黑翅鳶、大冠鷲、黃鸝、草鴞等各具特色的鳥類生活習性，盼藉此凸顯守護生態重要。

「友善環頸雉西瓜」是當地農民在耕種作物過程，不毒鳥、減少使用除草劑、不架鳥網，讓動物也能夠安全自在的共享環境。鳥類在作物間啄食昆蟲覓食的時候，一不小心可能會誤傷農場種植的西瓜、鳳梨等作物而導致賣相不佳。但部分瓜農樂於和禽鳥分享，不會刻意驅趕野鳥，甚至為了減少影響生態而用人工除草，持續以友善方式耕作，值得鼓勵。也透過活動邀請民眾一起來響應。