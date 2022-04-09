宮廟放鞭炮慶功「下秒火竄天際」　神轎秒焦黑！影片驚悚曝

網搜小組／劉維榛報導

大甲媽祖9天8夜遶境活動於昨（8）日晚上正式起駕，而各地宮廟遶境祈福也如火如荼展開！不過有網友直擊，有信徒在北港武德宮前「放鞭炮炸轎」，畫面相當驚悚，火焰直奔天際，狂燒數十秒後，信徒趕緊從黑煙中把神轎拉出來，讓原PO看傻直呼「在座的各位錯愕了，燒起來了吧，頂轎就怎麼沒了？」

一名網友在匿名公社上傳一段影片，他表示一群信徒在北港武德宮前，要用鞭炮慶功，一群人接著站在神轎前，而神轎上頭擺滿紅色鞭炮，似乎要感受迎神加持的氛圍，結果火一點燃，瞬間冒出巨大黑煙，下秒烈焰火勢直燒天際。

可見信徒一邊摀著耳朵，也趕緊往前奔跑，就怕火苗隨時會落在自己身上，燒了15秒後，現場一團黑煙籠罩，信徒們隨即把神轎給拉出來，而整台神轎已全部焦黑，裡頭似乎兩尊神明，有人則趕緊使用風槍，把裡面灰燼給吹走。

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▲神轎秒焦黑，所幸無造成人員受傷 。（圖／翻攝匿名公社）



對此，原PO傻眼直呼，「上一秒還高興大家一起合照慶功，下一秒卻讓在座的各位錯愕了，燒起來了吧，頂轎就怎麼沒了？」

底下網友回應，「玩火自焚」、「神明自己也很無言，是要慶祝還是燒神明」、「看看台北內湖炮炸土地公吧」、「上次一樣北港，把人家的店面燒了，都忘了嗎」。不過有人幫忙解釋，「這個是正常的，吃炮的神轎都不會有易燃的裝飾，整頂都是這樣黑黑的」。

據教育百科指出，北港媽祖遶境有兩大特色，其中之一是炸轎，俗稱「吃炮」。這與「鹽水蜂炮」、「炸寒單爺」齊名，並稱為台灣三大炮。信眾會置放成堆的鞭炮或鋪成地毯般，當神轎一出現經過，底下便點燃所有鞭炮，頓時轟然巨響，火光竄升，炮屑四散。炸轎，用來表示對媽祖的尊敬，以及代表運勢會旺，但並不是所有轎子皆可炸，如「二媽轎」和「祖媽轎」。