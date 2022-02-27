鳳鼻隧道飆仔出沒　囂張屁孩朝警車丟「水雷炮」！告發27件違規

記者陳凱力／苗栗報導

新竹縣新豐鄉鳳鼻隧道，27日清晨一群騎車、開車的青少年聚集夜遊，因聲勢浩大噪音擾民遭到民眾檢舉，巡邏警開著巡邏車前往驅趕，竟然遭到挑釁者丟擲鞭炮，警方連夜行動，目前已先針對交通違規進行告發27件，另外丟擲鞭炮的對象則已縮小範圍，鎖定幾名嫌疑少年。

▲新豐鳳鼻隧道今日凌晨出現一群青少年騎機車、開車夜遊聚集。（圖／翻攝記者爆料網，下同）



有網友在臉書「記者爆料網-公開版」貼文表示，「新竹西濱鳳鼻隧道路口27日凌晨有飆車族丟水雷公然挑戰公權力」。據了解，網友說的「水雷」並非軍事行動的水雷炸彈，而是一種威力比水鴛鴦更強大的鞭炮，非違禁品，一般炮竹店都能買到。

▲警方連續開出27張罰單，另外要找出朝警車丟擲鞭炮的民眾追究相關責任。

警方表示，27日凌晨4時警方在台15線執行防制危險駕車勤務，發現有青少年騎乘機車夜遊聚集及燃放鞭炮的情形，旋即通報線上巡邏警力前往圍捕取締，夜遊族一見警察立即逃竄。

為防止其脫序行為，維護用路人行車安全，警方依法予以制止，防止其危害，並對於交通違規態樣進行告發計達27件，另外丟擲鞭炮的民眾也正縮小範圍，待掌握相關對象，將依法究辦。

本分局每逢假日深夜皆有規劃防制危險駕車勤務，在此呼籲夜遊青少年的朋友，應有適當休閒活動，勿有深夜妨害安寧及危險駕駛的情形，本分局一定會繼續規畫勤務嚴正執法，維護民眾居家安寧。

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