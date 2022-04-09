「好市多少刷3500元」2道關卡出包　她3天後衝櫃台！店員全驚呆

▲店員少結帳3502元，原PO又跑回賣場補刷。（示意圖，非當事人／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

「下次還是仔細對好帳單再離開吧！」一名女網友透露，週三（6）日去好市多購物，晚上卻發現電風扇與衛生紙沒算到錢，也就是店員少刷了3502元，就連門口店員二次核對也沒發現。就怕店員要自掏腰包賠錢，原PO也3天後回去補刷，櫃台店員的知真相後，還露出不可置信表情，並趕緊向原PO致上歉意。

一名女網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，以前結帳遇過2次多刷的狀況，好險當下發現，趕緊請店員退刷處理，不過原PO最近卻遇到「少刷」的奇葩狀況，且金額數字超過3500元，直到原PO返家，她晚上再對一次明細時才驚覺出包。

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原PO說道，週三逛去採買生活用品，店員竟少刷一台電風扇與3袋衛生紙，「總共是3500多元，真的是有點扯，2道關卡核對，居然還會少刷到東西。」

秉持誠實是美德這一句話，原PO於今日稍早再度前往賣場一趟，一開始，店員們還以為她要來退貨，結果得知是要來補刷金額時，對方各個露出驚訝神情，接著向原PO頻頻致歉。

對此，原PO也建議，大家結帳完務必再三核對，「光這樣要耽誤好久的時間，我下次還是仔細對好帳單再離開吧！」

▲原PO多跑一趟補刷3502元。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



該該正能量文章曝光後，網友秒讚爆，「對得起自己最重要，會想到之前自己打工少錢都要自己賠錢，再遠都要去一趟」、「我也有過，一個露營冰箱1600多元吧！當下在收銀台發現沒刷到，我就告知了」、「曾經一次被少刷一箱酒，出查驗處就被攔下來了，之後每次必核對件數」、「我也有一次沒算到運動褲的錢，推車推到停車場才發現，又跑回去結帳...沒付錢會良心不安」。