曳引車故障停路中央　屏東暖警3動作急協助讓司機窩心

▲枋寮警分局佳冬分駐所警員黃玉欣、蕭竣育協助曳引車司機排除故障 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

江姓司機駕駛曳引車前往台東，途經屏東縣佳冬鄉台17線時，車輛因為不明原因熄火拋錨在路中央，枋寮警分局佳冬分駐所員警巡邏發現，立即下車協助，了解原因後並協助撥打救援電話，並順利排除故障，警方貼心的舉動，讓江感到很窩心頻頻道謝。

枋寮警分局佳冬分駐所警員黃玉欣及蕭竣育日前擔服巡邏勤務時，發現台17線佳和路段有一曳引車輛停於路中間，警方主動上前詢問，得知該車輛行經該路段突熄火無法發動。

經了解，江姓司機當晚要前往台東，經過該路段時車輛不明原因熄火拋錨在路中央，由於台17線為台東、恆春往來車多路段，警方擔心夜晚視線不佳恐導致後方車輛追撞，立即擺上交通錐及爆閃燈，並協助撥打道路救援電話，待技師到場的同時協助指揮後方往來車輛，讓車輛利啟動。

江民感謝警方到場即時協助，表示該車輛故障問題會再請保養廠慎重檢修，所幸沒有發生事故，再次地向警方表達謝意。

枋寮警分局長黃政龍呼籲民眾，於道路發生汽車事故、拋錨等意外時別慌張，應於事發現場後方設立警示標誌，並至路旁安全處等待警方或相關人員到場協助，以保障人身安全。