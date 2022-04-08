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社會 社會焦點 保障人權

2歲女童遭「混種狗」咬傷　農委會狗臉辨識系統：比特犬幹的

▲肇事的混種犬被認定是比特犬，農業處將帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲肇事的混種犬被認定是比特犬，農業處將帶回 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉女童3日下午遭犬隻攻擊受傷，縣政府農業處經由農委會的狗臉辨識系統後，確定咬人的是隻比特犬，而飼主當初登記時，比特犬相關法規未規範，究竟該如何處理此案，縣府農業處已函請中央解釋，將於4月11日先將比特犬帶回保管。

屏東縣政府消防局於3日下午4時許接獲通報，表示有女童遭犬隻襲擊，緊急到場後，發現女童手腳有多處撕裂傷，而女童的阿公為保護女童，手也被狗咬傷，另有一名婦女因驚嚇過度，肢體無力行走而躺在田裡，緊急將3人全數送醫。

事後警方初步調查，41歲的林姓女子帶著2歲的姪女出門散步，不料行經崁頂鄉鹽館路附近時，卻突遭陳姓飼主飼養的狗狗瘋狂攻擊，女童身體多處被咬傷，而女童的阿公見狀也緊急上前將狗狗與女童分開，手掌也因此被狗咬傷，事後雙方已自行和解。

飼主陳姓男子則表示，平時都有將狗用鐵鍊栓在鐵窗上，且狗狗未有掙脫紀錄，當天不知為何會突然掙脫攻擊女童，他原本在上廁所，聽到呼救聲衝出，發現狗狗狠咬女童，也立即協助將狗拉回。

飼主指出，狗狗是撿來的，晶片登記為米克斯混種狗，不過由於該隻闖禍狗狗外表與比特犬相似； 縣府農業處於6日進行比對

經農委會的狗臉辨識系統為比特犬，但由於飼主在2020年晶片登記為混種狗，當時還沒有相關比特犬規範，也牽涉農業處裁罰法條不同，已函請農委會解釋，才能釐清是要用動保法第7條、還是第29條裁罰。但闖禍的狗隻，農業處暫定下周一帶回保管。

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