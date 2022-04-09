男外出散步迷路餓昏跌倒在地　東港暖警貼心助返家

▲東港警分局東港派出所警員葉宜瑄、陳璟昇2員載郭男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

64歲東港鎮郭姓鎮民，外出散步迷路，因肚子餓頭暈跌倒，路人發現報警，警方獲報趕往處理，由於胞兄表示無法到場，警方以巡邏車載他返家，讓他家人相當感激。

東港警分局東港派出所警員葉宜瑄、陳璟昇2員，於日前執行巡邏勤務時，接獲民眾報案稱於東港鎮三和三路有人路倒，請求警方協助，員警獲報迅速到場發現郭姓男子跌坐於路旁，且神智不清，不知居住何處。

警方看到他身上有些許擦傷，欲通知救護車到場，惟他表示不需就醫，經詢問住家時，他稱外出散心後突然忘記回家的路，肚子又有點餓並覺得頭暈所以跌倒。

經員警查訪附近居民，終於連繫到他的胞兄，惟家屬表示也無法到場，員警以巡邏車載送郭民返回東港鎮住家團聚；家屬表示郭民有輕微失智症，常常外出後就忘記回家的路，對於警方的協助相當感謝。

東港警分局長張世儒表示，民眾家中若有精神疾病的患者或失智症的長輩，除應定期追蹤、關懷外，也可以在其身上相關身分辨識物品如：愛心手環、項鍊等配件、於衣物內縫貼連絡方式或於衣物上縫繡其或家屬之姓名連絡電話，俾利警方或熱心民眾得以第一時間聯繫家屬，讓其安全返家。